Sony komt eind dit jaar met nieuwe en kleinere PlayStation 5

Sony die met een vernieuwde versie van de huidige spelcomputer komt? Dat hebben we ook bij eerdere generaties gezien. Meestal ging het dan om een iets compacter model, maar verder wel met dezelfde hardware. Dat is ook bij de huidige PlayStation 5 het geval. Eind dit jaar komt er namelijk een nieuwe versie van de spelcomputer uit die de huidige modellen gaan vervangen. De nieuwe versie is 30 procent kleiner dan de huidige versie van de spelcomputer. Ook nieuw: de nieuwe versie is volledig digitaal en komt dus zonder discdrive. Van de huidige PlayStation 5 kun je nog kiezen uit de Digital Edition (zonder disc drive) en de Disc Edition (met disc drive).

Niet getreurd echter, want Sony heeft ook aan de gamers gedacht die het liefste gewoon de games fysiek in huis haalt. Je kunt namelijk een externe Ultra HD Blu-ray Disc Drive aanschaffen. Je kunt de coverplate van de nieuwe spelcomputer aan de rechterkant verwijderen en hier zo de Disc Drive met bijbehorende coverplate plaatsen. Zo maak je van de nieuwe PlayStation 5 Digital Edition gewoon een Disc Edition, zoals je op de bovenstaande foto kunt zien. Sony gaat ook coverplates in andere kleuren lanceren, dus je kunt zelf mixen en matchen om tot een gewenste kleurencombinatie te komen.

De nieuwe PlayStation 5 is qua volume met 30 procent geslonken en ook het gewicht is met 18 tot 24 procent afgenomen, afhankelijk met welke versie je het vergelijkt. Verder beschikt de nieuwe PlayStation 5 intern over dezelfde specificaties als de huidige modellen. Qua opslaggeheugen heb je standaard 1 TB tot je beschikking.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe versie van de spelcomputer gaat de huidige modellen vanaf november vervangen in de Verenigde Staten, waarna andere landen in de maanden erna zullen volgen. De nieuwe PlayStation 5 gaat 449,99 euro kosten en komt met één controller. Je kunt ook direct een bundel kopen met de Disc Drive erbij voor 549,99 euro. Je kunt ook een losse Disc Drive kopen voor 119,99 euro. Een stand om het apparaat verticaal neer te zetten kost 29,99 euro.