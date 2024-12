HDMI 2.2 wordt tijdens CES 2025 aangekondigd

Het meest opvallende kenmerk van HDMI 2.2 is de hogere bandbreedte. Dit betekent dat er meer data per seconde over de kabel kan worden gestuurd. Dankzij deze toegenomen capaciteit kunnen we in de toekomst genieten van:

Hogere resoluties: Beelden met een nog scherper detailniveau, zoals 8K bij 120Hz of zelfs 10K resoluties.

Meer kleuren: Een breder kleurbereik voor levendigere en natuurgetrouwere kleuren.

Hogere verversingssnelheden: Vloeiendere beelden, vooral bij snelle bewegingen zoals in games.

Betere audio: Geavanceerde audioformaten voor een meer meeslepende geluidskwaliteit.

Om de hogere bandbreedte van HDMI 2.2 te ondersteunen, is een nieuwe HDMI-kabel nodig. Deze kabel zal speciaal ontworpen zijn om de extra data te kunnen verwerken zonder verlies van kwaliteit.