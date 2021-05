Goedkopere smartphones van Oppo krijgen ook drie jaar updates

Naast de drie jaar updates van de Find X3 Series krijgen ook de goedkopere Reno- en A-series vanaf nu drie jaar beveiligingsupdates, zo liet Oppo weten aan Tweakers. Waar de Find X3 Series twee grote Android-updates en maandelijks beveiligingsupdates voor een periode van drie jaar krijgt, daar ligt de frequentie bij de goedkopere smartphones wel iets lager.

Oppo Reno- en A-series

Zo krijgt de Reno-serie twee grote Android-updates (uitzondering de RenoZ en Reno 5G, die krijgen 1 grote Android-update) en drie jaar beveiligingsupdates. De beveiligingsupdates voor de Reno-serie verschijnen ieder kwartaal. De A-serie krijgt één grote Android-update en drie jaar beveiligingsupdates. Ook deze verschijnen per kwartaal.

Smartphones kunnen langer mee

De afgelopen tijd komt er steeds meer kritiek op het updatebeleid van veel Android-toestellen. Veel fabrikanten bieden hooguit twee jaar updates aan. Apple laat met iOS zien dat een smartphone veel langer mee kan gaan en strooit met minstens vijf jaar aan updates. Android moet dus met de tijd mee en dat lijkt nu langzamerhand in gang gezet te worden. Zo garandeert Samsung al vier jaar updates en heeft Oppo nu ook de ondersteuning van twee naar drie jaar verlengd. Een smartphone van twee jaar oud kan vandaag de dag nog prima mee en daarom is het zonde als je voor een uitstekende smartphone geen updates meer zou krijgen. Laten we hopen dat andere fabrikanten van Android-toestellen nu snel volgen.