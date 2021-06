Design en specificaties

Zo op het eerste gezicht lijkt de OnePlus Nord CE 5G heel erg op de eerste OnePlus Nord, uit 2020. Desondanks zijn er toch wat verschillen. Zo is de cameramodule kleiner achterop, treffen we een enkele frontcamera aan en missen we de notificatieschuifregelaar aan de zijkant. De Nederlandse vertegwnwoordiger van het bedrijf verzekert ons dat dit een bewuste keuze is. Consumenten binnen het midrange segment kennen de slider niet echt en hebben er ook geen interesse in — in tegenstelling tot de echte powerusers van het merk.

Onder de motorkap zit een Qualcomm Snapdragon 750G-processor. Dat is dezelfde, zeer capabele processor die we eerder aantroffen in de geliefde Samsung Galaxy A52 5G. In de review van het Samsungmodel zijn we te spreken over diens prestaties en datzelfde geldt nu ook voor de nieuwe Nord. Het toestel werkt snel en effectief en kan moeiteloos het gros van de huidige applicaties aan. De vraag is echter hoe toekomstbestendig de processor is. Dat is iets wat we nu niet kunnen zeggen, maar je moet er toch wel twee, drie jaar mee vooruit kunnen.

Net zoals bij het vorige model maakt OnePlus ook nu gebruik van lpddr4x-ram voor het werkgeheugen en ufs 2.1-rom voor de opslagruimte. Dit zijn oudere en daardoor goedkopere standaarden voor dergelijk geheugen, waardoor de prijzen relatief laag gehouden worden. Hier merk je vrij weinig van in het dagelijkse gebruik, al kun je ook geen vlaggenschipprestaties verwachten. Het kan gebeuren dat je software tegenkomt die niet zo heel soepel draait, maar tijdens ons gebruik is dat slechts een enkele keer bij een game voorgekomen.

De accu heeft dit keer iets meer vermogen, namelijk 4.500 mAh. Daarnaast ondersteunt het toestel de Warp Charge 30T Plus-oplader. Dat is in feite dezelfde oplader als van de high-end toestellen van voorgaande jaren, waardoor je ook je Nord dit keer razendsnel oplaadt via usb-c. Dat is dus een flinke vooruitgang ten opzichte van het vorige model. De batterij gaat overigens lekker lang mee. Je kunt erop rekenen dat je zeker de dag doorkomt. En met redelijk gebruik kan het ook gebeuren dat je zelfs op dag twee de avond bereikt zonder oplader.