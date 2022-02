Eigen smoelwerk

Tot het zover is, heeft OnePlus nog steeds – voor een groot deel – een eigen smoelwerk. Niet dat de Nord CE 2 5G daar hét treffende voorbeeld van is, maar het zou zomaar kunnen zijn dat dit (één van de) laatste in zijn soort is. De afkorting CE staat voor Core Edition. Met die benaming kun je twee kanten op. Enerzijds is deze telefoon bedoeld voor de fans van het merk en kan de fabrikant veel voor weinig bieden; anderzijds laat het merk zien waar een telefoon minimaal aan moet voldoen voor dagelijks gebruik. Dit is geen high-end smartphone, verwacht geen high-end prestaties.

Wat mag je wel verwachten? Nou, een prima processor: de Mediatek Dimensity 900 5G. Over het algemeen zijn Mediatek-processor goed in het uitvoeren van dagelijkse taken en voor gaming. Maar ten opzichte van Qualcomm lever je wel wat in op het gebied van accuverbruik. Deze processor geeft het toestel onder meer toegang tot een 5g- en wifi 6-netwerk. Koppel dat aan minimaal 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslagruimte (de configuratie die FWD test) en je houdt een smartphone-ervaring over die in de basis prima werkt.

De accu heeft een vermogen van 4.500 mAh en ondersteunt snelladen op 65 watt. Dat gaat niet via Warpcharge van OnePlus, maar SuperVOOC van Oppo. Binnen 35 minuten laad je de accu tot honderd procent op. Heb je maar een kwartiertje de tijd? Dan heb je genoeg voor een dag; afhankelijk van je gebruik. Daarnaast zijn er meerdere batterij-optimalisaties die de levensduur verlengen, maar houd er rekening mee dat die ietwat agressief kunnen reageren. Het kan zijn dat er apps worden afgesloten terwijl je dat niet wil, allemaal in dienst van een lange accuduur.