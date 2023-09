HMD Global gaat smartphones onder eigen vlag uitbrengen

De CEO van HDM Global, Jean-Francois Baril, heeft het nieuws bekendgemaakt via LinkedIn. Naast smartphones onder de vlag van Nokia zal het bedrijf ook smartphones onder de naam HMD Global gaan lanceren. Hierbij zal het bedrijf, dat nu bekendstaat als ‘the home of Nokia phones’ een nieuwe positie in gaan nemen als smartphoneproducent van twee verschillende merken. Het bedrijf wil hierbij enkele kernwaarden van de Nokia-telefoons meenemen naar de HMD Global-telefoons. We kunnen straks smartphones verwachten met aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid waarbij de gebruikerservaring centraal staat. In hoeverre de smartphones dus van elkaar gaan verschillen is op dit moment nog onduidelijk.

Jean-Francois Baril spreekt in zijn post zijn dank uit voor de werknemers van het bedrijf. Na de moeilijke tijd van de pandemie is het bedrijf volgens eigen zeggen uitgegroeid tot de snelst groeiende 5g-smartphoneproducent waar duurzaamheid en repareerbaarheid hoog in het vaandel staat.

Voorlopig nog veel onduidelijk

Hoe het nu verder gaat met de nieuwe smartphones van HMD Global is nog onbekend. Voorlopig is het even afwachten op de eerste aankondigingen van het merk, alhoewel we die dit jaar eigenlijk niet meer verwachten. Wellicht weet het bedrijf ons toch nog te verrassen, maar anders gaat de blik alvast op 2024. Wellicht is de Mobile World Congress eind februari een mooi moment voor een aankondiging?