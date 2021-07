Nieuw aangekondigde Nokia XR20 kan tegen een stootje

Gooi de Nokia XR20 op de grond of in het water. Dat moet allemaal geen probleem zijn. De nieuwe smartphone is ontworpen om vrijwel overal tegen te kunnen. Van extreme temperaturen (55 graden Celsius tot -22 graden Celsius), een val van 1,8 meter tot een uur lang onder water. De nieuwe smartphone voldoet aan de militaire standaard MIL-STD-810H. Gecombineerd met 5g-ondersteuning, drie jaar Android-updates en vier jaar maandelijkse beveiligingsupdates lijkt dit een interessant toestel te worden voor de gebruiker die een stevige telefoon zoekt.

De smartphone heeft een 6,67″ FHD+-scherm met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels met Gorilla Glass Victus. Kies uit 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen of 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Je kunt het opslaggeheugen uitbreiden tot 512 GB met een micro-sd-kaart (of plaats twee simkaarten). De processor is een Qualcomm Snapdragon 480 5G. De batterij heeft een capaciteit van 4.630 mAh en kun je draadloos met 15W en bedraad met 18W opladen. De Nokia XR20 draait op Android 11.

Achterop vinden we een cameramodule met een hoofdcamera van 48 megapixel (f/1.79) en een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.4). De selfiecamera voorop heeft acht megapixel (f/2.0). De lenzen op dit toestel zijn van Zeiss Optics. OZO spatial audio met wind-noise cancellation moet ervoor zorgen dat video’s in de beste kwaliteit opgenomen worden.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia XR20 is verkrijgbaar in de kleuren Ultra Blue en Granite Grey in de variaties 4GB/64GB en 6GB/128GB voor respectievelijk 499 euro en 579 euro. Het toestel is vanaf nu vooruit te bestellen. Kijk voor meer informatie op de website van Nokia.

Lees meer over Nokia.