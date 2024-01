De Asus ROG Phone 8-serie is een reeks nieuwe smartphones die gericht is op gamers. Voorheen was het zo dat de fabrikant de toestellen voorzag van allerlei toeters en bellen. Denk dan aan led-verlichting, een dikke behuizing (voor betere koeling) en meer. Maar dit keer zien we dat Asus de toestellen dunner en lichter gemaakt heeft. Bovendien zijn ze nu beter beschermd tegen water en stof, dankzij het ip68-certificaat. Bij het laatste toestel was dat nog ip54. Ook kun je de smartphones nu draadloos opladen.

Er komen drie versies op de markt: de ROG Phone 8, ROG Phone 8 Pro en ROG Phone 8 Pro Edition. Ja, dat lees je goed. Tussen de laatste twee iteraties zitten kleine verschillen, zowel in design als in specificaties. De ROG Phone 8 kost 1.099,99 euro en heeft een ROG-achterop. Ook komt die met 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Voor honderd euro meer haal je de Pro-versie in huis, met 16 GB aan werkgeheugen en 512 GB aan opslagruimte. De Pro Edition kost maar liefst 1.499,99 euro en heeft 24 GB aan werkgeheugen en 1TB aan opslagruimte. Beide Pro-versies hebben tot slot een dot matrix-display achterop.

Uiteraard draait het nog altijd om de gamingprestaties bij de Asus ROG Phone 8. Zo is er een verbeterd koelingssysteem aanwezig, dat de Snapdragon-processor tot twintig procent efficiënter koelt. Maar er is ook een nieuwe versie van de AeroActive Cooler, die je achterop het apparaat kunt klikken. Die is in staat de temperatuur van de smartphone met maximaal 26 graden te verlagen.