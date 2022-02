Poco X4 Pro 5G met 67W Turbo Charging gelanceerd tijdens MWC 2022

Poco komt met een nieuwe smartphone in de X-serie. Vorig jaar werden de Poco X3 Pro en Poco F3 Pro gelanceerd omstreeks deze tijd. Dit keer heeft Poco de Mobile World Congress 2022 aangegrepen om de Poco X4 Pro 5G officieel te lanceren.

De Poco X4 Pro 5G moet volgens de fabrikant een echt entertainmentmonster worden die een onverslaanbare betaalbaarheid met kwaliteit en prestaties combineert. Het wil een echt flagship-model voor een lage prijs op de markt brengen. Het toestel is uitgerust met een 6,67″ Amoled DotDisplay met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels, een verversingssnelheid van 120Hz en Corning Gorilla Glass 5. Het toestel is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 695 5G chipset, 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met de meegeleverde lader met 67W Turbo Charging weer razendsnel opgeladen worden. Verder zijn er dual speakers aan boord, nfc, bluetooth 5.1, een 3,5mm-koptelefoonaansluiting, een LiquidCool Technology 1.0 Plus koelsysteem en een vingerafdruksensor op de zijkant.

Ook qua camera’s moet je goed met dit toestel uit de voeten kunnen. Er is een hoofdcamera van 108 megapixel (f/1.9), een ultra-groothoekcamera van acht megapixel (f/2.2) en een macrocamera van twee megapixel (f/2.4). Voorop vinden we een selfiecamera van zestien megapixel (f/2.4).

Prijs en beschikbaarheid

Het toestel is verkrijgbaar in drie kleuren, namelijk Laser Black, Laser Blue en POCO Yellow. Kies uit twee verschillende varianten:

Poco X4 Pro 5G: 6 GB + 128 GB: 299 euro

Poco X4 Pro 5G: 8 GB + 256 GB: 349 euro

Via BelSimpel zijn er early bird-prijzen op 2 maart. Ook de al eerder aangekondigde Poco M4 Pro zal begin maart verkrijgbaar zijn.