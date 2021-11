Poco M4 Pro 5G krijgt 5g-ondersteuning en grote batterij voor 229 euro

Poco, het merk dat onder de vlag van Xiaomi valt, maar toch het liefst gezien wordt als onafhankelijk merk, heeft een nieuwe smartphone aangekocht. De Poco M4 Pro 5G komt met 5g-ondersteuning en een 50-megapixel camera. Toch is het eigenlijk een Xiaomi Redmi Note 11 dat onder handen is genomen door Poco. Dat maakt overigens niet zoveel uit, want het toestel heeft veel te bieden voor weinig geld.

Zo beschikt dit toestel over een 6,6″ FHD+ Dot Display met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Aan boord vinden we de MediaTek Dimensity 810-processor met 4 GB of 6 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Een flink grote batterij dus en je kunt deze opladen met 33W Pro fast charging.

Achterop vinden we een lichtsterke camera van 50 megapixel met een diafragma van f/1.8. Daarnaast is er een ultragroothoeklens van acht megapixel met een diafragma van f/2.2 (119 graden). Je kunt video’s in full hd schieten met maximaal 60 beeldjes per seconde. De frontcamera beschikt over zestien megapixel.

Het toestel heeft verder een vingerafdruksensor aan de zijkant, gezichtsherkenning, dual sim, 5g-ondersteuning, bluetooth 5.1, gps, dual speakers en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De Poco M4 Pro 5G draait op Android 11 met de MIUI 12.5-softwareschil. Kijk voor meer informatie op de website van Poco.

Prijs en beschikbaarheid

De Poco M4 Pro 5G is binnenkort beschikbaar in Europa. De versie met 4 GB + 64 GB gaat 229 euro kosten. De versie met 6 GB + 128 GB heeft een verkoopadviesprijs van 249 euro.