Poco lanceert X5-serie: Poco X5 5G en Poco X5 Pro 5G

De nieuwe smartphones hebben verbeterde camerafuncties, hogere verwerkingssnelheden en een scherper display ten opzichte van de voorganger. Ook vind je dit keer 5g-ondersteuning aan boord en een batterij die langer meegaat.

Poco X5 Pro 5G

Het toptoestel van de twee is de Poco X5 Pro 5G. De smartphone heeft een 6,67-inch Flow AMOLED-scherm en een verwerkingssnelheid van 120Hz. Volgens Poco komen foto’s en video’s tot leven met 100% DCI-P3 en 10-bits kleurdiepte. Ook Dolby Vision wordt ondersteund. Aan boord vinden we de Snapdragon 778-chipset, 6 GB of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh. Dit zou genoeg moeten zijn voor 5,5 uur non-stop 4K-opnames maken. Opladen kan met 67W Turbo. In zeven minuten is de batterij alweer 30 procent opgeladen. Foto’s maken kan met de 108 megapixelsensor, ultragroothoekcamera van acht megapixel en macrocamera van twee megapixel.

Poco X5 5G

De Poco X5 5G beschikt over een 6,67-inch AMOLED DotDisplay met een verversingsnelheid van 120Hz en tevens ondersteuning van het DCI-P3 brede kleurengamma. Aan boord vinden we de Snapdragon 695-chipset met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij beschikt over 5.000 mAh en kan met 33W opgeladen worden. Foto’s maken kan met de 48-megapixelsensor, ultragroothoekcamera van acht megapixel en macrocamera van twee megapixel.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Poco X5 Pro 5G is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, blauw en geel. Er zijn twee varianten beschikbaar: 6GB+128GB en 8GB+256GB voor respectievelijk 349 euro en 399 euro.

De Poco X5 5G is verkrijgbaar in drie kleuren: groen, blauw en zwart. Er zijn twee varianten beschikbaar: 6GB+128GB en 8GB+256GB voor 299 euro en 349 euro.

Beide smartphones zijn verkrijgbaar vanaf 7 februari en zijn tot 13 februari voor een early bird-prijs beschikbaar waarbij je 30 euro korting op het Pro-model en 50 euro korting op het reguliere model krijgt. De POCO X5 Pro 5G en Poco X5 5G zijn beschikbaar via onder andere de website van Poco: po.co.