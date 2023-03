Pixel 8 Pro-renders verschenen: camera-opstelling uitgebreid

De Pixel 7a moet nog aangekondigd worden, maar er zijn nu al renders verschenen van het nieuwe vlaggenschip van Google: Pixel 8 Pro. De renders zijn niet officieel, dus dit is geen bevestigde informatie van Google, maar als ze wel kloppen, dan lijkt het erop dat Pixel 8 Pro nog iets steviger beslagen ten ijs komt qua camera’s.

Pixel 8

De high end Pixel en opvolger van Pixel 7 (Pro) lijkt een extra sensor te hebben aan de achterzijde. Ook is het scherm wat platter dan eerdere modellen, wat het toestel meer naar de kant van Samsung Galaxy S23 Ultra trekt. De kans dat deze renders wel kloppen is groot, want ze komen bij lekker OnLeaks vandaan die het vaker bij het juiste eind heeft.

Eén van de dingen waarmee Google zijn Pixel-telefoons onderscheid van de andere smartphones, dat is het camera-eiland. Het is namelijk meer een soort ‘band’ op de achterzijde van het toestel, ook wel de camerabar genoemd. Hierin vind je bij Pixel 7 Pro ook de drie camera’s op een rijtje, alleen zit er nu onder de flitser een nieuwe sensor. Het zal waarschijnlijk een dieptesensor of een macrosensor zijn om foto’s te verbeteren. Macro betekent dat je objecten van heel dichtbij kunt fotograferen, zoals de stamper van een bloem, terwijl diepte juist zorgt voor het meer tot leven laten komen van portretten.

Advertentie

Google I/O 2023

Het scherm is zoals aangegeven erg plat, wat een grote verandering is ten opzichte van de voorganger. Pixel 7 heeft bollingen aan de zijkanten van het scherm, maar dat zou bij het 6,52 inch display van nummertje acht helemaal over zijn. Wel zijn de zijkanten van het toestel zelf wat ronder. De selfiecamera zit in het scherm via een perferatorgat-opzet.

De verwachting is niet dat Google tijdens de Google I/O 2023-presentatie op 10 mei al losgaat met de Pixel 8. Het zal eerst nog de Pixel 7a moeten aankondigen en daarnaast is er kans op een onthulling van de eerste vouwbare telefoon van Google, de Pixel Fold. Bovendien wordt er tijdens dat event ook hopelijk meer verteld over de Pixel Tablet, waarover Google al een tijdje wat stiller is.