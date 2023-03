Gerucht: krijgt Google Pixel 7a toch maar 2 camera’s?

Uit een lek van Pixel 7a blijkt dat het nieuwe toestel van Google een scherm krijgt van 90Hz. Ook lijkt het erop dat er maar twee camera’s aan de achterzijde van het toestel zitten, in plaats van de verwachte drie. De Vietnamese website Zing zou het toestel al in handen hebben en heeft er zelfs honderduit foto’s mee gemaakt. Google zou het toestel al gauw op afstand hebben vergrendeld, maar de website zag nog wel dat het scherm dus 90Hz is.

Google Pixel 7a

De nieuwe Pixel 7a moet nog worden aangekondigd en geldt als een soort budgetvariant van de Pixel 7 die Google vorig jaar op de markt bracht. Vaak hebben dit soort ‘tussen’-telefoons (die tussen de aankondigingen van de grote vlaggenschepen inzitten) net even iets minder goede specificaties en functionaliteiten dan zijn grote zus, maar je hoeft er dan ook aanzienlijk minder geld voor neer te tellen. Ter voorbeeld: Google Pixel 6 had een adviesprijs van 649 euro, terwijl de Pixel 6a een adviesprijs van 459 euro heeft.

Pixel 6a

Pixel 7a zou 128GB opslagruimte hebben en een werkgeheugen van 8GB. De camerabalk scheidt de Pixel zo goed van andere smartphones. Dit is in het geval van Pixel 7a van metaal: bij 6a was dit nog glas. Draadloos laden wordt mogelijk gemaakt, waardoor je het toestel bijvoorbeeld ook met sommige andere telefoons kunt opladen. Wel gaat dit vaak minder snel, maar uiteraard kan ook dit toestel bedraad worden opgeladen. Aangezien Pixel 7 daarin niet de snelste smartphone is, is het te hopen dat daar bij 7a verbetering inzit.

Pixel 7a, gefotografeerd door Zing

Camera’s

De simkaartlade is beschermd tegen water, wat aannemelijk is, want ook Pixel 6a had een vrij prettige IP-rating waardoor een regenbui geen ramp is. Er past één simkaart in. Daarnaast zouden er drie camera’s prijken op de achterzijde van het toestel. Namelijk een 50 megapixel-hoofdcamera, een 12 megapixel-groothoekcamera en een 64 megapixel-zoomcamera. Uit de foto’s van Zing blijkt echter dat dit er slechts twee zijn.

Wat er allemaal waar is van deze geruchten, dat leren we op 10 mei. Tenminste, als Google er inderdaad voor kiest om dat als moment te nemen om meer te onthullen van de Pixel 7a. De verwachting is dat het toestel vervolgens in de zomer verschijnt.