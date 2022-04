Oppo lanceert A76 en A96: betaalbare smartphones met grote batterij

De nieuwe smartphones Oppo A76 en Oppo A96 kenmerken zich volgens de fabrikant door het Glow Design, wat zorgt voor een stijlvolle en duurzame behuizing waarop krassen en vingerafdrukken geen kans meer moeten krijgen. Beide smartphones zijn uitgerust met een grote batterij van 5.000 mAh en kunnen met 33W SUPERVOOC aardig snel weer opgeladen worden.

Oppo A76

De Oppo A76 beschikt over een 6,65-inch HD-scherm. Het toestel draait op een Snapdragon 680-processor en komt met 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Achterop vinden we een hoofdcamera van dertien megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. De selfiecamera voorop beschikt over acht megapixel. Het toestel draait op Android 11 met Color OS 11.1.

Oppo A96

De Oppo A96 heeft een 90Hz 6,59-inch display in een resolutie van 2.412 bij 1.080 pixels. Ook dit toestel draait op de Snapdragon 680, maar komt dan met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Verder vinden we hier dubbele luidsprekers voor een stereo-ervaring. Achterop vinden we een hoofdcamera van 50-megapixel en een dieptecamera van twee megapixel. Voorop een frontcamera van zestien megapixel voor portretfoto’s. Dit toestel is minder rijk uitgerust dan de voorganger, de Oppo A94, maar is bij lancering wel een stukje goedkoper. Op welke Android-versie dit toestel draait is nog onduidelijk.

Prijs en beschikbaarheid

Beide smartphones zijn per direct verkrijgbaar. De Oppo A76 in de kleuren Glowing Blue en Glowing Black kost 229 euro. De Oppo A96 in de kleuren Starry Black en Sunset Blue kost 279 euro.