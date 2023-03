Oppo kondigt officieel de Oppo Find X6 Pro voor de Chinese markt aan. Maar gezien het relatieve succes dat het merk boekt in Europese landen, durven we wel te stellen dat het toestel ook verkrijgbaar zal zijn in Nederland. Op een officiële releasedatum moeten we voorlopig nog even wachten, helaas.

In China haal je voor ongeveer 850 euro een model in huis dat beschikt over 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Voor ongeveer duizend euro krijg je 4 GB werkgeheugen extra, evenals een verdubbeling van de opslagruimte.

Oppo Find X6 Pro met grote camerasensor

De grote ster van de show is de camerasensor. Dat is een 50 megapixelsensor die 1 inch groot is (2,54 centimeter), afkomstig van Sony. De ultragroothoek- en telelenzen zijn eveneens van Sony zijn volgens Oppo groter dan vergelijkbare lenzen op smartphones tot nu toe. Op de Samsung Galaxy S23 en S23 Plus komen we vergelijkbare lenzen tegen, echter.

De hardware vertelt natuurlijk maar een deel van het verhaal. Goede fotokwaliteit is ook afhankelijk van mooie software. Daarvoor gaat Oppo wederom de samenwerking aan met Hasselblad. Daardoor kan de camerasensor op de Oppo Find X6 Pro de kleuren en diepte emuleren van de XCD30- en XCD80-lenzen, van de Zweedse camerafabrikant.

Onder de motorkap zit verder een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (de meest recente, high-end processor van deze fabrikant) en een accu met een vermogen van 5.000 mAh. Je kunt die accu opladen met een snelheid van 100 watt. Als je draadloos wil opladen, dan is er 50 watt beschikbaar.

Het oled-scherm aan de voorkant is 6,82 inch groot, heeft een maximale helderheid van 2.500 nits en een beeldverversing van 120 Hertz. Verder is er een selfiecamera van 32 megapixel en beschikt het toestel over een ip68-certificaat.