Oppo brengt teaser uit van opvouwbare smartphone Find N

De Oppo Find N wordt de eerste opvouwbare smartphone van het Chinese bedrijf. Hoewel we nog maar weinig officiële details hebben over het toestel, is nu wel duidelijk hoe het toestel eruit komt te zien. Opvallend is hoe compact het toestel oogt, zeker in vergelijking van het aanbod van Huawei, Samsung en Royole.

Oppo Find N te zien in teaser

Oppo plaatst de teaser op Weibo en Twitter, om aandacht en enthousiasme te generen voor een aankomend evenement. Op 15 december organiseert het bedrijf namelijk een event waar het meer informatie prijsgeeft over zijn eerste opvouwbare smartphone. De teaser laat een aantal opvallende dingen zien. Zo oogt het toestel zeer compact, helemaal wanneer je hem dichtklapt. Daardoor lijkt het apparaat een stuk handzamer te zijn. Ook wanneer je hem uitvouwt, dan lijkt het nog steeds relatief compact te zijn. Dat is wel anders in vergelijking met de Huawei Mate X2 of Samsung Galaxy Z Fold 3.

Er liggen al specificaties voor het toestel op straat, die afkomstig zijn van TENAA. Dat is de Chinese communicatiewaakhond. Alle apparaten moeten eerst langs de waakhond gaan voordat ze de markt op mogen. De Opp Find N heeft naar verluidt aan de buitenkant een gebogen scherm van 6,5 inch, inclusief een resolutie van 1080p. Binnenin zit een scherm van 8 inch, dat beschikt over een schermverversing van 120 Hertz en een 1440p-resolutie. Achterop zit een camerasysteem bestaande uit drie sensoren (vijftien, zestien en dertien megapixel). Voorop zit een 32 megapixelcamera. De accu beschikt over 4.500 mAh aan vermogen en verder is er 12 GB aan werkgeheugen en 256 GB aan opslagruimte. Al deze gegevens zijn nog onbevestigd.