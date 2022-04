OnePlus 10 Pro 5G officieel naar Nederland en België

In januari werd de OnePlus 10 Pro 5G officieel aangekondigd voor de Chinese markt. Het toestel met de tweede generatie Hasselblad Camera for Mobile heeft nu ook een Nederlandse en Belgische release gekregen. Het toestel is vanaf 5 april vooruit te bestellen en ligt vanaf 11 april in de winkel, zo heeft OnePlus gisteren bekendgemaakt tijdens een internationale lancering.

Razendsnel opladen

De OnePlus 10 Pro 5G komt in verschillende varianten bij ons op de markt en dat is afhankelijk van het werkgeheugen en opslaggeheugen. Kies uit 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het toestel beschikt over een 6,7″ oled-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz en een snelle Snapdragon 8 Gen 1 aan boord. De batterij van 5.000 mAh kun je opladen met maximaal 80 Watt en de oplader wordt dit keer gewoon meegeleverd. Draadloos opladen kan met maximaal 50 Watt.

De camera’s zijn opnieuw ontworpen met de cameraspecialisten van Hasselblad met een hoofdcamera van 48 megapixel. Verder vinden we ook een telecamera van acht megapixel en ultra-groothoekcamera van 50 megapixel op het toestel. Ook Android 12 vind je op het nieuwe vlaggenschip van OnePlus en je kunt drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates verwachten.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 10 Pro 5G is vanaf 5 april vooruit te bestellen en vanaf 11 april verkrijgbaar vanaf 899 euro (8GB/128GB) of 999 euro (12GB/256GB). Kies uit de kleuren Volcanic Black of Emerald Forest.