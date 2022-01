OnePlus 10 Pro 5G aangekondigd, heeft nieuwe Hasselblad-camera

De tweede generatie Hasselblad Camera for Mobile van de OnePlus 10 Pro ondersteunt de OnePlus Billion Color Solution die natuurlijke kleurkalibratie toepast op meer dan een miljard kleuren. Elk van de drie achtercamera’s is in staat om opnames te maken in volledige 10-bits kleuren. Als gevolg hiervan legt het apparaat foto’s vast met een dekking van het DCI-P3-kleurengamma dat 25 procent groter is, en kan hij 64 keer meer kleur verwerken dan smartphones die in 8-bits kleur fotograferen.

Hasselblad Pro Mode

De Hasselblad Pro Mode ondersteunt het vastleggen in 12-bits RAW op alle drie de achtercamera’s, compleet met Hasselblad Natural Color Solution. De Hasselblad Pro-modus op de OnePlus 10 Pro beschikt ook over een nieuwe, krachtige RAW-modus genaamd RAW+ waarmee je fotografeert in 12-bits RAW met behoud van de technische fotografie-elementen van de smartphone.

Daarnaast is de OnePlus 10 Pro de eerste OnePlus-telefoon met een Movie Mode voor video-opname waarmee je ISO, sluitertijd en witbalans voor en tijdens de video-opname kan aanpassen. Die Movie Mode-functie ondersteunt ook de mogelijkheid om beelden vast te leggen in LOG-formaat zonder een vooraf ingesteld beeldprofiel.

Het camerasysteem van de 10 Pro heeft ook een nieuwe groothoeklens met een gezichtsveld van 150 graden. De groothoeklens ondersteunt daarnaast een nieuwe Fisheye-modus. Tot slot ondersteunt de groothoeklens het vastleggen van taferelen in een traditioneler gezichtsveld van 110 graden, inclusief vervormingscorrectie op basis van kunstmatige intelligentie.

Specs OnePlus 10 Pro

De OnePlus 10 Pro beschikt over een Snapdragon 8 Gen 1, een processor die vier keer sneller is dan zijn voorganger. De processor heeft daarnaast een vierde generatie Snapdragon X65-modem. De vierde generatie Snapdragon X65 is bovendien ’s werelds eerste 10 Gigabit 5G Modem-RF oplossing. Daarnaast is er maximaal 12 GB aan werkgeheugen en maximaal 256 GB aan opslagruimte.

De 10 Pro heeft verder een amoled-scherm van 6,7-inch, inclusief een qhd+-resolutie en verversingssnelheid van 120 Hz. Het display is voorzien van tweede generatie LTPO-technologie, waarmee je je refresh rate tussen 1Hz en 120Hz nog sneller aanpast dan bij de voorganger, afhankelijk van het type content. Hierdoor verbruikt het display van de OnePlus 10 Pro minder stroom dan de 120 Hz en 90 Hz displays van andere smartphones.

In China is de nieuwe OnePlus vooraf geïnstalleerd met ColorOS 12.1, gebaseerd op Android 12. Wanneer de OnePlus 10 Pro in Europa wordt uitgebracht, zal het toestel worden geïnstalleerd met OxygenOS 12, gebaseerd op Android 12.

Tot slot heeft het toestel heeft de snelst ladende batterij ooit bij een OnePlus-telefoon: een 80W SuperVOOC Flash Charge dat zijn 5.000 mAh batterij in 32 minuten van 1 naar honderd procent kan brengen. De 10 Pro ondersteunt ook 50W AirVOOC Wireless Flash Charge, waarmee het toestel in 47 minuten van één naar honderd procent wordt opgeladen. Een 80W oplaaddock en bijbehorende USB-C kabel worden meegeleverd in de doos.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus 10 Pro zal in China vanaf 13 januari beschikbaar zijn. Het toestel wordt later in 2022 wereldwijd gelanceerd en is verkrijgbaar in de kleuren zwart en groen.