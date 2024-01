Teufel introduceert actieve STEREO M2 boekenplankspeakers

De Teufel STEREO M2 combineert volgens de Berlijnse audiofabrikant moderne streamingtechnologie met klassieke hifi-kwaliteiten. Ze zijn aan de onderzijde voorzien van een grote woofer. De bovenzijde is voorzien van het SCA-coaxiaal chassis dat door Teufel in eigen beheer is ontwikkeld. In dit chassis zijn middenspeakers en tweeters tot één onderdeel samengevoegd. Elke speaker herbergt drie digitale versterkers (één voor elke driver), met een totaal vermogen van 100 watt (RMS) (60 W voor lage tonen, 30 W voor de middentonen, en 10 W voor de hoge tonen). Dankzij dit krachtige vermogen kunnen de STEREO M 2 speakers volgens de fabrikant ook grotere kamers moeiteloos met geluid vullen.

De speakers zijn compatibel met AirPlay 2 en Chromecast en je kan gemakkelijk streamen via Spotify Connect of gebruik TuneIn internetradio. Volgens Teufel zijn deze actieve boekenplankspeakers geschikt voor muziek, films én games. Je kunt ook verbinden via bluetooth 5.0. De speakers zijn te bedienen via het paneel bovenop, maar ook via een bijbehorende app. Aan de achterkant vind je klassieke aansluitingen als een optische ingang en stereo cinch-ingang (aux) of sluit een ethernetkabel aan. Verbinden via wifi is ook mogelijk. Beide STEREO M 2 speakers zijn voorzien van hun eigen versterker en moeten afzonderlijk op het stopcontact worden aangesloten. Er is geen onderlinge kabelverbinding nodig.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel STEREO M2 actieve boekenplankspeakers zijn per direct verkrijgbaar via de website van Teufel voor 999,99 euro. Kies uit een zwarte of witte variant.

