Nothing laat design Phone (1) zien tijdens Art Basel

De Nothing Phone (1) lijkt een uniek design te hebben met de transparante achterzijde. Volgens het bedrijf gaat het om een uniek mechanisch ontwerp dat is samengesteld uit meer dan 400 componenten. Kunstenaars als Massimo Vignelli waren de inspiratiebron voor het ontwerp van de smartphone.

“Al jaren voelt het alsof alle kunstenaars de industrie hebben verlaten. Het enige wat over is gebleven zijn kille, saaie en niet originele producten. Het is tijd voor een nieuwe benadering”, aldus Carl Pei, CEO en medeoprichter van Nothing. “phone (1) is ontworpen vanuit ons gevoel om een product voor onszelf te maken en nog veel belangrijker, iets waar we trots op zijn om met onze dierbaren te delen. Ik kan niet wachten tot mensen het zelf gaan ervaren.”

Officiële presentatie op 12 juli

Het frame bestaat voor honderd procent uit gerecycled aluminium en meer dan vijftig procent van de plastic onderdelen van de telefoon zijn gemaakt van biologisch of gerecycled materiaal. Samen met StockX worden de eerste honderd genummerde exemplaren verkocht via dit platform. De veiling zal op 21 juni 2022 vanaf 15:00 live gaan via StockX en zal lopen tot 23 juni 14:59. Alle opbrengsten van de veilig gaan naar een community fonds.

Wat vind jij van de eerste blik op de Nothing Phone (1)? Op de website van Nothing staat: “Designed with intention. Full of warmth. And joy.” Ik kan de warmte niet terugvinden in de aluminium behuizing, maar uniek is het zeker. Bovendien zijn er verschillende delen die licht geven, zoals te zien op de foto hierboven. Niet alleen de grote cirkel in het midden, ook een streepje rechtsboven en naast de camera moet licht kunnen geven. Op 12 juli om 15.00 uur is de officiële presentatie van de smartphone.