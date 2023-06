Nieuwe Nokia G42 5G biedt QuickFix-zelfreparatiemogelijkheden

In navolging van de duurzame Nokia G22 komt HMD Global opnieuw met een zelf te repareren smartphone. De Nokia G42 5G biedt QuickFix-reparatiemogelijkheden. Gebarsten schermen, gebogen oplaadpoorten en oude batterijen kun je zelf vervangen. Het bedrijf werkt samen met iFixit waar je stap-voor-stap reparatiegidsen kunt vinden en onderdelen kunt kopen vanaf 19,95 euro.

De Nokia G42 5G heeft een scherm van 6,56-inch met een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie bedraagt 1.612 bij 720 pixels. Aan boord vinden we de Snapdragon 480 Plus 5G met 6 GB werkgeheugen en 128 GB (uitbreidbaar) opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met 20W opgeladen worden. Volgens Nokia moet de batterij zorgen voor een batterijduur tot wel drie dagen.

Je hebt een camera van 50 megapixel tot je beschikking met een diafragma van f/1.8. Ook een dieptesensor en macrosensor van beide twee megapixel zijn aanwezig. De selfiecamera voorop vind je in een druppelvorm bovenaan het scherm. Fijn dat Nokia ook het updatebeleid uit de doeken doet. Je kunt twee grote OS-upgrades verwachten en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates. De telefoon wordt geleverd met Android 13.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia G42 5G is beschikbaar in de kleur So Purple en So Black voor 249 euro via de website van Nokia.