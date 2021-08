Nieuwe Google Pixel 5a is laatste Google-telefoon met oplader

De Google Pixel 5a komt met een oledscherm van 6,34-inch in een full hd-resolutie. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.680 mAh. Stereo speakers, usb-c en een 3,5mm-koptelefoonaansluiting zijn ook aanwezig.

De camera’s lijken identiek te zijn aan de reguliere Pixel 5 en zijn een stap omhoog ten opzichte van de Pixel 4a. Zo heb je een hoofdcamera van twaalf megapixel en een ultra-groothoekcamera van zestien megapixel. Het toestel is verder bestand tegen water en ondersteunt 5g.

De Google Pixel 5a lanceert voor 449 dollar en is beschikbaar vanaf 26 augustus. Zoals vaker bij de Pixel-telefoons zijn deze moeilijk verkrijgbaar in Nederland en worden ze officieel niet uitgebracht. Via grijze import of via Duitsland kun je makkelijker aan een Pixel-telefoon komen.

Advertentie

Google stopt met meeleveren oplader

Google heeft daarnaast aangekondigd dat het ook gaat stoppen met het meeleveren van opladers, zo laat website The Verge weten. De Google Pixel 5a is het laatste toestel dat met een oplader geleverd gaat worden. Later dit jaar verschijnt de Pixel 6-serie zonder oplader. Het idee erachter is dat iedereen inmiddels wel een geschikte oplader in huis heeft, dit beter voor het milieu is en ze natuurlijk kleinere doosjes kunnen gebruiken zodat ze meer kunnen verschepen. Ook Samsung en Apple leveren inmiddels nieuwe telefoons zonder oplader.