Google Pixel 6 en 6 Pro laten zich zien: later dit jaar verkrijgbaar

De onthulling deed Google via Twitter. In een serie van dertien tweets werden de smartphones getoond. Als eerste begon Google met het tonen van beide toestellen. Beide toestellen zijn straks verkrijgbaar in drie verschillende kleurencombo’s. Ieder toestel heeft twee kleuren, waarbij de behuizing onder de cameramodule een andere kleur heeft dan boven de cameramodule. De ruimte boven de cameramodule is bij de 6 Pro overigens een stukje groter dan bij de reguliere Pixel 6. En over die cameramodule gesproken, dat is één lange horizontale balk. Het geeft de nieuwe smartphones van Google een uniek design dat we nog niet eerder tegen zijn gekomen. Beide toestellen krijgen drie camera’s, waarbij de Pro beschikt over een telephotocamera met 4x optische zoom. Beide toestellen beschikken over een plat scherm.

Google Tensor

Google heeft de laatste vier jaar gewerkt aan een eigen chipset. De Pixel 6-serie beschikt dan ook over deze Google Tensor. Volgens het bedrijf kan deze chip Google’s meest krachtige Artificial Intelligence en Machine learning aan. Dit moet grote stappen gaan brengen op het gebied van stemcommando’s, vertalingen en dicteren. Hoe de chipset zich gaat verhouden tot de concurrentie is nog niet bekend, dus we weten niet hoe snel de hardware daadwerkelijk is.

Uiteraard beschikken de Pixel 6-telefoons straks over Android 12 met Material You, dat op 18 mei werd gepresenteerd. Deze ervaring zou volgens Google het beste tot z’n recht komen op deze telefoons, omdat kleuren, de camera’s en de interface allemaal samenwerken. Tot slot bracht Google de releasedatum naar buiten. De Pixel 6 en de Pixel 6 Pro moeten in de herfst gereleased worden.