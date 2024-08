Motorola lanceert vier nieuwe smartphones waaronder Edge 50

Eerder dit jaar hebben wel al verschillende releases gezien in de Motorola Edge 50-serie. Naast de Motorola Edge 50 Pro, Ultra en Fusion zijn daar dit keer de Motorola Edge 50 en de Edge 50 Neo. Beide toestellen vinden we terug in het middensegment van de markt. Daarnaast lanceert het merk twee goedkopere smartphones met de Motorola Moto G55 en G35.

Dit zijn de Motorola Edge 50 en Edge 50 Neo

De Motorola Edge 50 is net een beetje beter dan de Neo en ook een tikkeltje duurder. De Edge 50 heeft een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 met 8 of 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het beschikt over een oled-scherm van 6,7-inch van 2.712 bij 1.220 pixels (120Hz). De batterij van 5.000 mAh kan je opladen met 68W en draadloos met 15W. Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van dertien megapixel en een telephotocamera met 3x optische zoom van tien megapixel. Het toestel draait op Android 14 en is met IP68 bestand tegen stof en water.

De Motorola Edge 50 Neo lijkt in veel gevallen op de Edge 50, maar komt met de MediaTek Dimensity 7300-chipset en heeft een kleiner oled-scherm van 6.4-inch met een resolutie van 2.670 bij 1.200 pixels (120Hz). De batterij heeft een capaciteit van 4.300 mAh, maar kan wel net zo snel opladen met 68W. De cameraconfiguratie is identiek aan de reguliere Edge 50.

Dit zijn de Motorola Moto G55 en G35

Dit zijn twee toestellen in het budgetsegment. De Motorola G55 is de betere van de twee met een lcd-scherm van 6,5-inch, MediaTek Dimensity 7025 en 4, 8 of 12 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Je hebt een hoofdcamera van 50 megapixel, ultragroothoekcamera van acht megapixel en een frontcamera van zestien megapixel tot je beschikking. De batterij van 5.000 mAh kan je met 30W opladen.

De Motorola G35 heeft een groter display van 6,72-inch en heeft een UNISOC T760-processor aan boord. Het toestel heeft 4 of 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij van 5.000 mAh laad je met 18W op en het toestel lijkt op papier dezelfde cameraconfiguratie als de G55 te hebben. Beide toestellen draaien op Android 14.

Prijs en beschikbaarheid

De motorola edge 50 neo is vanaf 29 augustus te koop in Nederland voor een adviesprijs van 499,99 euro in de uitvoeringen Poinciana, Lattè, Grisaille en Nautical Blue.

De motorola edge 50 is vanaf 29 augustus te koop in Nederland voor een adviesprijs van 599,99 euro in de uitvoeringen Jungle Green, Koala Grey en de Pantone Kleur van het Jaar, Peach Fuzz.

De moto g55 5G is vanaf de tweede week van september te koop in Nederland, voor een adviesprijs van 249,99 euro.