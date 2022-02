Motorola Edge 30 Pro gelanceerd: high-end specs voor 799 euro

Eerder deze maand maakte Motorola al bekend dat het met een nieuw toestel zou komen op 24 februari. We hadden al het idee dat het wellicht om de Motorola Edge 30 Pro zou gaan. En dit blijkt inderdaad te kloppen. Vandaag is het toestel daadwerkelijk gelanceerd en tevens per direct verkrijgbaar.

Dit is de Motorola Edge 30 Pro

De Motorola Edge 30 Pro is het nieuwe vlaggenschip van Motorola en komt met high-end specificaties. Zo beschikt het toestel over een oled-scherm van 6,7-inch in een full hd+-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het 10-bits HDR10+-paneel ondersteunt een verversingssnelheid tot 144 Hz. Aan boord vinden we de snelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 met 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een batterij van 4.800 mAh en kun je met 68W TurboPower razendsnel weer opladen. Draadloos laden kan met een snelheid van 15W.

Motorola maakt ook flink werk van de camera’s op het toestel. Zo zijn daar twee 50-megapixelcamera’s achterop het toestel te vinden voor respectievelijk de hoofdcamera en de ultra-groothoekcamera. Filmen kan in maximaal 8k met 24 beeldjes per seconde. Ook is er een dieptecamera van twee megapixel. Voorop vinden we een frontcamera van maar liefst 60 megapixel.

Het toestel beschikt verder over bluetooth 5.2, 5g, wifi 6e, nfc en alle denkbare sensoren en connectiviteitsopties. Dual Stereo speakers met Dolby Atmos-ondersteuning is ook aanwezig. Het toestel draait op Android 12. Motorola belooft geen overbodige software skins of dubbele apps. Ook komt er een optionele stylus die met het toestel werkt.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 30 Pro is direct vandaag beschikbaar in twee verschillende kleuren. Kies uit Cosmos Blue en Stardust White. De verkoopadviesprijs van het toestel is 799,99 euro.