Smarthome: Terugblik op 2023 en vooruitblik op 2024

Smarthome in 2023

Zoals ieder jaar bij deze terugblik op het afgelopen smarthomejaar pakken we de cijfers er even bij. We pakken de Smart Home Monitor 2023 van onderzoeksbureaus Multiscope en GFK. De belangrijkste reden om smarthomeproducten te gaan gebruiken in 2023 zal je wellicht niet verbazen. Dat is namelijk energie besparen (48 procent). De hoge energieprijzen van afgelopen winter heeft de consument aangezet om oplossingen te vinden om energiezuiniger te leven. Voorheen was gemak de belangrijkste reden om smarthomeproducten te gaan gebruiken, maar dat staat met 46 procent nu op plek twee. Inmiddels weet 75 procent van de Nederlanders wat smarthome precies is. Van alle inwoners van ons land is 4,9 miljoen daadwerkelijk geïnteresseerd in het slimme huis.

Vorig jaar stond de productcategorie huishouden nog op nummer één van de meest populaire productcategorie. Het zal je niet verbazen dat energie dit keer op de eerste plek staat. Slimme thermostaten, p1-meters, slimme radiatorknoppen, allemaal producten die het ontzettend goed gedaan hebben in 2023. Slimme huishoudelijke producten staan dit keer op de tweede plek, terwijl beveiliging op nummer drie staat. Waarom gebruiken mensen liever geen smarthomeproducten? Fabrikanten lijken nog beter te moeten presteren op het gebied van privacy (32 procent) en ook een groep (29 procent) ziet een belemmering in het verkeerd gebruiken van smarthomeproducten. Het angst voor het onbekende is nog altijd een ding en het is aan de fabrikanten om alles zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Enkele bijzondere feitjes. Er zijn inmiddels 1,2 miljoen slimme videodeurbellen in Nederland. Dit betekent dat ruim 15 procent van alle Nederlandse huishoudens inmiddels een videodeurbel gebruikt. Drie op de tien huishoudens bezitten slimme beveiligingsapparatuur. Na videodeurbellen zijn ook beveiligingscamera’s (14 procent) en slimme rook- en CO2-melders populair. Consumenten hebben 779 miljoen euro besteed aan slimme beveiliging en veiligheid, een groei van 6 procent ten opzichte van vorig jaar.

Huishouden en comfort blijft het goed doen, waarbij met name slimme rolluiken en rolgordijnen een groei doormaken. Van 607 miljoen in 2022 naar 700 miljoen euro in 2023. Verrassend wellicht is de sterke stijging van de markt voor slimme garagedeuren. Deze productcategorie liet een stijging van 41 procent zien ten opzichte van vorig jaar. Kijken we specifiek naar slimme huishoudelijke apparaten, dan is er 1,8 miljard euro uitgegeven. Het meeste geld ging naar slimme wasmachines en drogers (493 miljoen). De totale besteding van deze categorie is gestegen met 160 miljoen. Samsung is overigens het populairste merk. Vier op de tien slimme wasmachines en drogers is van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Twee op de tien huishoudens beschikt over slimme huishoudelijke apparatuur, waar ook robotstofzuigers met 10 procent vaak aanwezig zijn.

Waar het precies door komt is moeilijk aan te wijzen, maar het aantal Nederlandse huishouden met minimaal één smarthomeproduct in huis is slechts twee procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De groei lijkt daarmee een beetje af te vlakken. Ruim 4,8 miljoen Nederlandse huishoudens bezitten minimaal één smarthomeproduct in 2023 en dat is 59 procent van alle huishoudens. Vorig jaar was dit 57 procent van alle Nederlandse huishoudens. De smarthomemarkt groeide dus minder hard in 2023. We hebben wel meer uitgegeven, namelijk 4,1 miljard aan smarthomeproducten. Vorig jaar was dit 3,8 miljard en dat betekent een groei van acht procent.