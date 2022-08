iPad geschikt maken voor kinderen: Hoe werkt het?

Als ouder ontkomt je er bijna niet aan. Jij bent dagelijks met je smartphone en tablet bezig en je kind wil dat natuurlijk ook! En toegegeven, het is ook wel eens makkelijk om je kind rustig te krijgen door even een filmpje aan te zetten op je iPad. Zijn ze wat ouder, dan kunnen ze natuurlijk zelfstandig de iPad gebruiken. Zelf een spel opstarten, leuke filmpjes opzoeken of misschien zelfs een beetje social media ontdekken onder toezicht van papa of mama. Jullie willen natuurlijk niet dat je kind blootgesteld wordt aan alle nadelen van het internet. Gelukkig heeft Apple diverse mogelijkheden aan de iPad toegevoegd om het een stuk veiliger te maken voor kinderen. In dit artikel vertellen we je hoe je je iPad kindvriendelijker kunt maken.

Vooraf is het handig om te vermelden dat de iPad niet de meest handige tablet is om kindvriendelijk te maken. Een iPad is echt een ‘single-user’-apparaat en even opnieuw snel het juiste profiel voor papa, mama of het kind aanklikken is er niet bij. Je moet echt volledig uitloggen en opnieuw inloggen om van gebruiker te wisselen. Erg omslachtig wanneer je om en om dezelfde iPad gebruikt. Een Android-tablet is daarom wellicht veel gemakkelijker voor het gezin. Bij Android kun je namelijk wel profielen per gebruiker maken waar je gemakkelijk tussen kunt wisselen.