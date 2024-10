Nieuwe iPad mini met Apple Intelligence gepresenteerd

De nieuwe iPad mini heeft dezelfde chipset als de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max van vorig jaar. Dit maakt het mogelijk dat Apple Intelligence, de kunstmatige intelligentie van Apple, ook aanwezig is op de kleinste tablet in het assortiment van Apple. Ook is er door de chipset ondersteuning voor de Apple Pencil Pro om je productiviteit een boost te geven. Qua uiterlijk ziet de iPad mini er identiek uit aan de vorige versie uit 2021. Zo heb je ook nu een Liquid Retina-display van 8,3-inch ter beschikking.

Apple Intelligence klinkt natuurlijk hartstikke leuk, maar door de huidige EU-regels is het alleen nog niet beschikbaar in landen van de Europese Unie. Je mist bij lancering dus veel slimme functies als de schrijfhulp om teksten op te stellen, een dieper geïntegreerde Siri, de verbeterde Foto’s-app en ook toekomstige functies als Image Playground (om afbeeldingen te genereren), Genmoji, Beeldpenseel in het Apple Pencil-toolpakket en de geïntegreerde ChatGPT moeten we voorlopig missen op de nieuwe iPad mini.

Gelukkig heeft de iPad mini ook zonder AI veel te bieden. Zo heb je bij de goedkoopste versie meer geheugen tot je beschikking (128 GB), een camera van twaalf megapixel, is er ondersteuning voor Wifi 6E, een usb-c-poort met een doorvoersnelheid tot 10 Gbps en natuurlijk de snelle A17 Pro-chipset en Apple Pencil Pro-ondersteuning.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe iPad mini is vanaf 15 oktober te bestellen en wordt vanaf woensdag 23 oktober geleverd. De prijs begint bij 609 euro voor het wifi-model en 779 euro voor het wifi- en lte-model in de kleuren blauw, paars, sterrenlicht en spacegrijs.