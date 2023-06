Met de komst van iOS 17 verwacht menig persoon in de techwereld dat Apple officieel sideloading gaat ondersteunen. Met sideloading wordt bedoeld dat je als gebruiker apps zonder downloadwinkel kunt installeren en gebruiken. Android-gebruikers doen dit al jaren en genieten daardoor van meer vrijheden, maar moeten ook waakzaam zijn voor gevaren. Want apps die niet in een app store staan, kunnen niet doorgelicht worden.

Krijgt iOS 17 nou sideloading?

Sinds 2022 is het duidelijk dat Apple voornemens is sideloading toe te staan op iOS 17 en iPadOS 17. Maar volgens de geruchtenmolen kunnen gebruikers dan nog steeds niet doen wat ze willen, omdat het bedrijf uit Cupertino alsnog werkt aan allerlei beperkingen. Die beperkingen komen voort vanuit beveiligingsmaatregelen, waar Mac-gebruikers ook al jaren mee moeten werken. Zo kunnen iOS en iPadOS alsnog (relatief) veilig blijven.

Maar hoe zit het nu dan? Tijdens de presentatie van iOS 17 repte Apple er geen woord over. En nu blijkt ook uit de eerste bèta (beschikbaar voor ontwikkelaars) dat sideloading niet aanwezig is. En Apple zegt hier wederom niets over. Het enige wat Apple-topman Craig Federighi hierover kwijt wil, in de podcast The Talk Show Live, is dat Apple zich wil houden aan Europese regelgeving. Dat is niet gek, aangezien deze regel vanuit Europa opgelegd wordt.

Advertentie

Hoewel Federighi niet claimt dat sideloading straks beschikbaar is voor iOS 17, laat hij wel doorschemeren dat de functie uiteindelijk naar iPhones en iPads komt. Dat moet immers wanneer je actief wil blijven op de Europese markt. Mogelijk houdt Apple de optie achter de hand en komt die pas tevoorschijn wanneer iOS 17 in de herfst officieel beschikbaar is. Tot die tijd moeten we het doen met een beetje onzekerheid en vage bewoordingen van topmensen.