Vorige week kondigde Apple aan dat we vanaf 20 september iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en watchOS 8 kunnen downloaden. Dan is het nog altijd de vraag vanaf hoe laat dat precies kan. Als we kijken naar hoe laat het bedrijf voorgaande jaren de upgrades vrijgaf, dan kunnen we voor vanavond een gefundeerde inschatting maken.

iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en watchOS 8 downloaden

Officieel heeft Apple dus niets over het tijdstip van de release van iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en watchOS 8 bekendgemaakt. Houd er dus rekening mee dat de tijden kunnen afwijken. Heel vaak is het zo dat Apple de upgrades rond tien uur in de ochtend in de Verenigde Staten (Pacific-tijd) uitbrengt. Dat staat gelijk aan 19:00 uur in de avond in Nederland. De kans is dus groot dat je na of tijdens het avondeten een melding krijgt dat je de upgrade kunt binnenhalen.

Soms brengt Apple ook upgrades uit rond 13:00 uur, Pacific-tijd. Dan is het dus 22:00 uur in Nederland. Op basis daarvan maken we dus de gefundeerde inschatting dat iOS 15, iPadOS 15, tvOS 15 en watchOS 8 tussen 19:00 en 22:00 voor het eerst te downloaden zijn in Nederland.

Voor welke apparaten?

iOS 15 is te downloaden voor alle iPhones waar ook iOS 13 en iOS 14 op te gebruiken waren. Het gaat om de volgende smartphones.

iPhone 12 en 12 mini

iPhone 12 Pro en 12 Pro Max

‌iPhone SE‌ (2020)

iPhone 11

‌iPhone 11‌ Pro en 11 Pro Max

‌iPhone‌ XS and XS Max

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8 en 8 Plus

‌iPhone‌ 7 en 7 Plus

‌iPhone‌ 6s en 6s Plus

‌iPhone SE‌ (2016)

(En de iPod touch (Zevende generatie))

iPadOS 15 verschijnt voor alle iPads waar je ook iPadOS 13 en iPadOS 14 op kon gebruiken. Dat zijn dus:

Alle iPad Pro-modellen

iPad (Vijfde generatie en hoger)

iPad mini (Vierde generatie en hoger)

iPad Air (Derde generatie en hoger)

‌iPad Air‌ 2

De upgrade watchOS 8 is te downloaden voor de Apple Watch Series 3, Series 4, Series 5 en Series 6. Ook de Series SE komt aan de beurt. De tvOS 15-upgrade haal je binnen voor de eerste en tweede generatie van Apple TV 4K en de Apple TV HD.