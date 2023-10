Fitbit is een tijd terug overgenomen door Google en die overname ga je nu pas echt merken bij de nieuwe Google Pixel Watch 2. De smartwatch heeft namelijk veel meer functies voor gezondheid en fitness dan de voorganger en werkt met de Fitbit-app. Op het eerste gezicht is er niet veel anders aan het design. De smartwatch heeft nog steeds dezelfde minimalistische uitstraling. Intern is er wel het nodige gewijzigd. Zo is er een nieuwe chipset met de Qualcomm 5100 die de smartwatch echt een stukje sneller moet maken. Het AMOLED-scherm van 320 ppi heeft een helderheid tot 1.000 nits en het is een Always-on scherm. De batterijduur is volgens Google nu beter. Zo ben je verzekerd van minimaal 24 uur met een scherm dat altijd actief is. De Google Pixel Watch 2 draait op Wear OS 4.0 en heeft 2 GB SDRAM en 32 GB opslag. Dankzij IP68 hoef je je geen zorgen te maken om water en stof.

Nieuwe sensoren en sportfuncties voor Pixel Watch 2

De Pixel Watch 2 heeft een gloednieuwe meervoudige hartslagsensor met AI-hartslagalgoritme voor een nauwkeurige en betrouwbare meting. Ook is er een nieuwe sensor voor fysieke reacties en een huidtemperatuursensor voor het meten van stress. De functie fysieke reacties gebruikt gegevens van cEDA (continue elektrodermale activiteit, microscopisch kleine zweetdruppeltjes), hartslagvariabiliteit, hartslag en huidtemperatuur om acute fysieke reacties te herkennen. Nieuwe veiligheidsfuncties als Veiligheidscheck (deel waar je precies bent), valdetectie en SOS zijn ook aanwezig.

Ook voor het sporten zijn er diverse nieuwe mogelijkheden, zoals start- en stopherinneringen voor zeven veelvoorkomende trainingen, hartslagzonetraining, tempotraining en meer. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een smartwatch en heb je populaire apps als Gmail, Google Home, Agenda en Google Assistant gewoon tot je beschikking. De Pixel Watch is is beschikbaar in vier kleurcombinaties, namelijk zilverkleurig/baaiblauw, matzwart/obsidiaan, zilverkleurig/porselein en goud/grijsgroen. Ook zijn er diverse bandjes beschikbaar van smalle metalen bandjes tot sportbandjes. De Pixel Watch 2 wordt geleverd met een Fitbit Premium-lidmaatschap van zes maanden.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel Watch 2 komt naar Nederland en België toe. Preorders starten vandaag en de smartwatch is vanaf 12 oktober verkrijgbaar. Het LTE-model zal hier niet op de markt verschijnen. Het wifi-model gaat 399 euro kosten.