Nieuwe uitgave: Music Emotion december 2023

Neem een abonnement of bestel een los exemplaar.

OP DE COVER:

Accuphase E-5000 geïntegreerde klasse AB-versterker – Ongekroonde koning

In het leven van een audio-recensent komen regelmatig mooie, vernieuwende en soms zelfs spannende producten voorbij. Wanneer er van het Japanse high-end merk Accuphase een nieuwe creatie wordt aangekondigd, is de spanning vooraf doorgaans dan misschien wat minder (het merk is immers aardsconservatief), maar ontstaan de lol en het genieten achteraf. Ook bij de recent geÔntroduceerde top-of-the-line E-5000 geïntegreerde klasse AB-versterker, wordt dit stramien weer traditiegetrouw gevolgd. Met andere woorden staat ook hier weer een enorm robuust apparaat voor mij. Een versterker die na de digitale meters van de E-800 gelukkig wÈl weer is voorzien van de in mijn ogen fraaiere conventionele analoge uitgangsvermogen-meters. Ook de prachtig solide uitgevoerde en bijzonder precies lopende draairegelaars voor zowel het volumeniveau als bronkeuze, zijn weer van de partij. Maar deze geïntegreerde versterker is door Accuphase niet voor niets tot boegbeeld voor hun 50-jarige jubileum gekozen en in deze test leg ik u graag uit waarom.

DEZE EDITIE STAAT WEER VOL MET TESTEN:

Rega Planar 3 50th Anniversary Edition – Een fijne en bovenal goed presterende platenspeler

Op de redactie van Music Emotion ontvangen we een fraaie uitvoering van de Rega Planar 3 draaitafel. Dit is echter niet zomaar een Planar 3, dit is de gelimiteerde 50th Anniversary Edition ter ere van het alweer vijftig jarige bestaan van de fabrikant. De meerprijs ten opzichte van de Planar 3 zonder element? Slechts 250 euro. Heeft Rega hier een hele slimme marketingtruc uitgehaald, of biedt deze gelimiteerde versie daadwerkelijk meerwaarde? Om maar gelijk met de deur in huis te vallen, jazeker. Deze 50th Anniversary Edition is een pareltje van een speler en de verschillen met de ënormaleí Planar 3 zijn significant.

Primare DM36 & PRE35 Prisma DM36 – Een portie extra resolutie

Sommige merken maken hun hifi-apparaat duurzamer door hardware-upgrades mogelijk te maken. NAD met zijn MDC-architectuur is een bekend voorbeeld, maar ook Primare biedt deze mogelijkheid. Recent bracht het zo een nieuwe DAC-module uit die bestaande modellen een forse audioverbetering belooft. In deze review bekijken we deze DM36 en vergelijken we hem met de vorige DM35.

NAD C 3050 – Retroversterker met veel mogelijkheden

Geïntegreerde versterkers die zichzelf identificeren met het etiket ëalleskunnerí zijn er inmiddels veel. Tv, platenspeler en streaming, alles doe je met deze veelzijdige apparaten. Maar weinig apparaten ademen ook nog eens echt een vintagesfeer uit. Dat heeft de NAD C 3050 dus wel onder de knie.

Denon PerL Pro – Aangepast aan jouw oren

Een tijdje terug nam het moederbedrijf van Denon de startup Nura over. De voornaamste reden was hun technologie om de weergave automatisch aan het individuele gehoor aan te passen. Die opmerkelijke AAT-functie duikt nu voor het eerst op in eigen draadloze in-ears van Denon.

Argon Audio TT-4 Special Edition – Een heel speciale platenspeler

De wortels van Argon Audio liggen in het budgetsegment. De voorbije jaren weet het Deense merk echter steeds betere apparaten te ontwerpen. Een mooi voorbeeld daarvan is de EISA Award-winnende TT-4-draaitafel. Om het succes van die middenklasser te vieren, brengt Argon nu een exclusieve TT-4 Special Edition uit met een aantal interessante upgrades.

Focal Theva Nº3 – Fraaie allround speaker

Onderwerp van deze review is de dit jaar geïntroduceerde Focal Nº3-luidspreker. Deze Nº3 is de grootste telg uit de Theva-serie, de meest betaalbare lijn van het Franse merk Focal. Mijn eerste echte kennismaking met dit merk gaat terug naar eind jaren negentig. EÈn van de leden van mijn bescheiden luisterclubje speelde met een set zelfbouwspeakers met units van Focal. Het zelf bouwen van luidsprekers werd destijds veel gedaan, al dan niet vanuit pakketvorm, en Focal was een van de grootste leveranciers van losse drivers. Gegrepen door het typerende Focal-geluid en met steeds meer budget maakte hij diverse stappen van zelfbouw naar complete luidsprekers. Om uiteindelijk in het bezit te komen van een set vloerstaande Focals met een versie van de beroemde BE-tweeter (Berillium). Natuurlijk mochten wij als ‘luistervrienden’, want dat waren we ondertussen geworden, altijd onze ongezouten mening geven na weer een uitgebreide avond vol muziek. In het geval van Focal-luidsprekers was dat overwegend positief. In de rol van recensent is het inmiddels jaren geleden dat er een luidspreker van dit Franse merk in mijn luisterruimte stond. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar een hernieuwde kennismaking.

Panasonic TX-42MZW984 – OLED-kwaliteit in het klein

Ook Panasonic heeft kleinere OLED-modellen in de line-up staan. Heb je geen boodschap aan een grote tv, dan biedt deze TX-42MZW984 alle voordelen van een OLED-tv in een kleiner formaat. De specificatielijst laat uitstekende prestaties vermoeden, maar daar betaal je wel een prijs voor.

COLUMN: Project II

BRANDSTORY: Canton – Vijftig jaar oud, maar met blik op de toekomst

Canton is de grootste luidsprekerfabrikant van Duitsland. Dat is onder meer te danken aan het eigen designteam, maar ook aan het portfolio gevuld met luidsprekers op alle prijspunten. Minder bekend is dat het een heel flexibel en slim platform ontwikkelde waarmee je stereo- en surroundopstellingen kunt bouwen – zonder een kabel in zicht.

PRODUCTNEWS

Sonus faber Duetto

Mutrox

INTERVIEW

Een dubbel jubileum bij Siltech en Crystal Cable – Twenty & Fourty

De merken Siltech en Crystal Cable hebben de afgelopen decennia internationaal een toppositie verworven in de audiowereld. Op basis van uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en diepgaande kennis van metallurgie werden high-end audiokabels ontwikkeld die de grenzen van het maakbare en hoorbare benaderen en zonder twijfel tot de allerbeste behoren. Hetzelfde geldt inmiddels voor een kleine serie versterkers en speakers uit de twee huizen, alles-in-ÈÈn qua kwaliteit-overtreffende trap. Een relatief klein familiebedrijf, gevestigd in het Gelderse Elst, dat in december/januari een dubbel jubileum viert. Siltech bestaat 40 jaar en Crystal Cable 20 jaar. Uw auteur stond samen met Edwin Rynveld en Gabi Rynveld stil bij de afgelopen jaren, en ook een beetje bij de toekomst. Maar het ging vooral ook over muziek.

L.A.B in Europe

Afgelopen maand trad L.A.B uit Nieuw-Zeeland op in een zinderend en uitverkocht Paradiso. L.A.B is beroemd, een major act en trekt volle stadions in hun thuisland en in AustraliÎ. Het concert in Amsterdam is onderdeel van de strategie om ook de rest van de wereld te veroveren. Het Amsterdamse poppodium bood een geweldig concert met een fascinerende interactie tussen de band en het publiek.

REPORT

Wilson Audio Sasha V – Als een rots…

Een luidspreker van Wilson Audio is altijd meteen te herkennen aan de robuuste, degelijke bouw en hun statige uitstraling. Iedere fanatieke audioliefhebber kent het merk, heeft de luidsprekers al vaker gezien of gehoord en er een indruk van kunnen opdoen.

Ze behoren tot de hogere klasse weergevers waarbij tijdens het ontwerpproces aan een belangrijke missie is vastgehouden. Namelijk dat de weergave op een correcte wijze de luisteraar moet bereiken. Dat wil zeggen: homogeen, tijdcorrect en natuurgetrouw qua klank en focus.

Voor deze review ben ik te gast bij Reference Sounds, waar Michael Huigen, Nick Spier en Robin Bruinsma een goed verzorgde demodag hebben georganiseerd voor hifi-reporters.

Muziektip Theo Wubbolts – Heinersdorff Konzerte

Pick-updagen bij Ketelaar Hifi – ‘Ouderwets’ plaatjes draaien

Voor de 23ste keer organiseert familiebedrijf Ketelaar Hifi uit het Gelderse dorp ít Harde de ëpick-updagení. Het eerste weekend van november staat bij hen in het teken van vinyl, waarbij bezoekers de gelegenheid hebben om hun eigen platenspeler professioneel na te laten kijken, advies en uitleg krijgen, vinyl kunnen aanschaffen en beluisteren en met elkaar ervaringen kunnen delen. Ik ben te gast bij de familie Ketelaar en mag getuige te zijn van deze gelegenheid, waarbij interactie met de bezoeker en het gewenste geluid op vinylgebied centraal gesteld wordt. In de zaak heerst een gezellige, gemoedelijke, huiselijke sfeer en de deur staat open voor iedereen.

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker

REVIEWS: Muziektips Theo Wubbolts en Ruud Jonker