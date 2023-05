Google lanceert goedkopere Pixel 7a met 6,1”-scherm

De Google Pixel 7a is de nieuwste toevoeging aan de Pixel 7-serie. Naast de reguliere Pixel 7 en de Pixel 7 Pro is daar nu de goedkopere Pixel 7a met hetzelfde kenmerkende uiterlijk met de grote camerabalk achterop. En onder de motorkap hoef je niet eens zoveel in te leveren ten opzichte van de duurdere modellen. En fijn voor de mensen die vinden dat smartphones tegenwoordig zo groot zijn. De Pixel 7a heeft een kleiner scherm van 6,1-inch en is daarmee slechts 152.4 mm hoog.

Zelfde chipset als Pixel 7-serie

Naast het 6,1” FHD gOLED-scherm met een verversingssnelheid van maximaal 90Hz draait ook dit toestel op de Google Tensor G2-chipset. Dit is dezelfde chipset als de andere smartphones in de Pixel 7-serie en ook de Titan M2 Security chip vinden we in dit toestel om je gegevens veilig te houden. Aan boord vinden we verder 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.395 mAh en kun je met 18W fast charging opladen. Draadloos opladen kan met maximaal 7.5W. Aanwezig zijn verder stereo-speakers. Uiteraard krijgt ook dit toestel vijf jaar updates.

De kenmerkende fotokwaliteiten van de Pixel-telefoons moet ook dit keer aanwezig zijn, maar de Pixel 7a maakt gebruik van andere camerasensoren. Zo is er een hoofdcamera van 64 megapixel. Hiermee kun je ook filmen in 4k met maximaal 60 beeldjes per seconde. Daarnaast is er een ultragroothoeklens van dertien megapixel. De Google Pixel 7a is stof- en waterbestendig en beschikt over het IP67-certificaat. 5g-ondersteuning en wifi 6E-ondersteuning is ook aanwezig. Het toestel weegt 193 gram.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 7a is per direct verkrijgbaar. De smartphone heeft een adviesprijs van 509 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Sea, Charcoal en Snow. Via de Google Store is de kleur Coral ook verkrijgbaar.