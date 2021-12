Ten eerste is daar Family Bell, een soort notificatiesysteem voor het hele gezin, waarbij belangrijke afspraken of taken die je moet onthouden via slimme speakers en slimme displays worden afgespeeld, en die nu ook naar de smartphone komt. Daarnaast komen er nieuwe widgets naar je thuisscherm. Denk aan YouTube Music, Google Play Books en Google Photos. Deze uitgebreide widgets komen met onder andere muziekcontroleknoppen voor YouTube Music en je bibliotheeklijstje voor Google Play Books. De nieuwe widget van Google Photos werkt als een digitaal fotolijstje op je smartphonescherm. Ook is er een nieuwe Memories-functie om speciale momenten te herbeleven.

Android Auto

Enkele ergernissen voor Android Auto worden ook opgelost. Zo zal Android Auto straks automatisch verbinden met je auto en hoef je dit niet meer handmatig te doen door op een knop te drukken. Daarnaast komen er Smart Reply-opties om sneller antwoord te geven op een bericht via de Google Assistant. Ook komen er meer mogelijkheden om muziek met je stem te bedienen.

App-permissies worden privacyvriendelijker

Oude apps en spellen, daar ben je ongetwijfeld de privacy-instellingen van vergeten. De nieuwe app-permissies zullen straks vanzelf resetten, waardoor oudere apps geen toestemming meer krijgen tot je data, microfoon of camera. Dit geldt dan voor apps die je al een tijdje niet hebt gebruikt en uiteraard kun je dit zelf ook weer wijzigen. De update komt met Google Play Services mee en is voor Android 6.0 en hoger.

Advertentie

Tot slot zijn er nieuwe emojis en ook kun je straks in geselecteerde landen je Pixel 6, Pixel 6 Pro en Samsung Galaxy S21 gebruiken als digitale autosleutel en je BMW ontgrendelen en starten. Nederland hoort daar waarschijnlijk niet bij.