Deze Android-apps helpen je aan de slimste lifehacks

Life Hacks

De meest voor de hand liggende app is Life Hacks. Dit is waarschijnlijk één van de meest complete lifehack-apps die bestaan. De hacks zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, waarbij je bijvoorbeeld lifehacks kunt krijgen over studeren, eten, het ouderschap en geld besparen. De app heeft een heel leuk design met grappige animaties om het eenduidig te houden. Net als bij andere lifehack-apps zijn sommige lifehacks heel suf, zoals ‘zet altijd peper en zout op tafel. Zelfs als je zeker weet dat je eten het niet nodig heeft, dat is wel zo netjes.’ Maar ook een lifehack waar je echt iets aan hebt, zoals hoe je het beste kunt berekenen hoeveel drank je moet halen voor een feestje: ga uit van 2 drankjes per uur.

Deze app krijgt vaak updates en je hoeft er niet eens voor in te loggen, waardoor je hem meteen na downloaden kunt gebruiken. Kies je er echter wel voor om met Google in te loggen, dan kun je de beste lifehacks opslaan. Er is wel een nadeel aan Life Hacks, dat is dat veel tips bestaan uit kleine artikelen met meerdere tips, waardoor je iets minder makkelijk van tip naar tip swipet dan je zou verwachten. Ook zitten er advertenties in deze app, maar het valt mee hoe aanwezig die zijn.