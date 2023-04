Google laat weten dat er nu een bètaversie beschikbaar is voor de Dichtbij delen-applicatie voor Windows-apparaten. Wanneer gebruikers die app installeren op een desktop, laptop of tablet, dan kunnen ze gemakkelijk draadloos bestanden uitwisselen met Android-apparaten. Mits ze in de buurt zijn, natuurlijk.

Via zijn eigen blog laat Google weten dat je hier minimaal een 64-bits-versie van Windows 10 of Windows 11 voor nodig hebt. Daarnaast is het goed om te weten dat de tool niet werkt op computers met een arm-versie van Windows aan boord. Verder heb je minimaal Android 6.0 nodig voor de draadloze verbinding.

Google breidt Dichtbij delen-functie uit

Sinds Android 6.0 zit de Dichtbij delen-functie namelijk ingebakken in het besturingssysteem. Alle andere versies van Android na 6.0 beschikken daarom eveneens over deze functionaliteit. De kans is dus zeer groot dat je een geschikte versie van Android hebt; voor Windows moet je dat wellicht nog even checken.

Helaas is het zo dat de Dichtbij delen-app voor Windows nog niet in Nederland beschikbaar is. Google laat weten dat die vooralsnog alleen in de VS te gebruiken is. Maar wanneer het zover is, dan dien je op je computer in elk geval zowel bluetooth als wifi te activeren voor het totstandbrengen van de verbinding.

Op je Android-smartphone of -tablet moet je bluetooth, wifi en locatiediensten inschakelen. Met de optie Dichtbij delen kun je zelf bepalen wie jouw apparaat te zien krijgt. Je hebt vier opties: voor iedereen, je contactpersonen, je eigen apparaten (waar je bent ingelogd met je eigen account) of helemaal niemand.

Wanneer je een overdracht initieert, dan dien je als ontvanger daar toestemming voor te geven. Je kunt dus niet zomaar iets ontvangen waar je niets van af wist. Ook mogen apparaten niet meer dan vijf meter van elkaar verwijderd zijn. Tot slot is het goed om te weten dat de overdracht van eind tot eind versleuteld is.

Aangezien deze functionaliteit nog niet werkt, is het handig om te weten welke opties je als Windows-gebruiker wèl tot je beschikking hebt. Op FWD hebben we daar een recent geüpdatet overzicht voor klaarstaan. Zo kun je je bestanden overbrengen tussen een computer en smartphone.