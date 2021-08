Fitbit Charge 5 met always-on amoled-scherm gepresenteerd

Fitbit is inmiddels in handen van Google en dit is het eerste Charge-model na de overname. Het lijkt een flinke stap vooruit te zijn. De Fitbit Charge 5 brengt functies van de Sense-smartwatches naar de Charge-serie toe. Zo is er nu een always-on kleurenscherm (amoled) die een stuk helderder moet zijn dan het scherm van de voorganger en beschikt het over functies en sensoren als hartslag, Sp02 (zuurstofverzadiging), ecg (hartfilmpje), gps (locatie), slaapmetingen en eda (stress). De batterij gaat 7 dagen mee en je kunt kiezen uit 20 verschillende workout modi. Dit keer hebben we meer een smartwatch-achtig design waarbij de fitnesstracker vooral in de breedte gegroeid lijkt te zijn. Uiteraard is dit model waterdicht en kun je er ook mee zwemmen. Het klokje zelf is van roestvrijstaal. Voor een volledig overzicht van de mogelijkheden kun je kijken op de website van Fitbit.

Prijs en beschikbaarheid

De Fitbit Charge 5 gaat 179 euro kosten en zal eind september op de markt gebracht worden in de kleuren Black, Steel Blue en Lunar White. De prijs van 179 euro is flink goedkoper dan de Fitbit Sense die veel functies deelt met deze nieuwe tracker. Je kunt ook een Premium lidmaatschap nemen waarbij je toegang krijgt tot extra mogelijkheden en begeleiding bij het behalen van je doelen.