Google introduceert eigen smartwatch Pixel Watch

Google heeft -naast de nieuwe Pixel 7-smartphone– zijn eigen smartwatch geïntroduceerd: Pixel Watch. Je kunt op het slimme horloge Google Maps gebruiken, je hardloopronde bijhouden en betalingen doen. Je kunt apps als Strava, Spotify, Calm, MyFitnessPal en Adidas gebruiken en bitmoji gebruiken als wijzerplaat (of een eigen foto dankzij Google Foto’s). Daarnaast is er een combinatie gemaakt met Fitbit, het wearable-bedrijf van Google.

Pixel Watch

De smartwatch draait op Wear OS 3.5, het besturingssysteem van Google zelf. Je kunt er allerlei Google-apps op gebruiken, zoals Gmail en Google Agenda. Je kunt er nu zelfs de Google Home-app op vinden, zodat je er ook je smarthome mee kunt aansturen. Denk aan het hoger zetten van de thermostaat of het uitschakelen van je slimme lampen.

Qua ontwerp heeft het horloge een soort ‘waterdruppel’: een cirkel met zeer afgeronde randen die plat en comfortabel op de pols ligt. Er zijn verschillende bandjes beschikbaar, zoals roestvrijstaal, leer, gewoven textiel, metaal en een sportief bandje van flexibel materiaal. De bandjes kunnen via een kliksysteem worden gewijzigd: dit systeem zit direct in het klokje.

Slaaptracking

Pixel Watch bevat machine learning-mogelijkheden en hij kan eens per seconde je hartslag bijhouden. Daarnaast zijn er allerlei sporten in bij te houden, waaronder 400 mindfulness-oefeningen. Je kunt je ademsnelheid bijhouden en er is ook slaaptracking aanwezig. Ben je je smartphone of je oortjes kwijt, dan kun je er via Find My Device op Pixel Watch op rekenen dat je ze snel weer hebt gevonden.

Deze watch heeft een scherm van 1,6 inch (amoled) en heeft een always-on-functie. De tech wordt beschermd door Gorilla Glass 5 en de afmeting is 44 mm, wat een vrij standaard maat is voor smartwatches. De processor is een Samsung Exynos 9110 en het apparaat is waterbestendig: je kunt ermee zwemmen. Het werkgeheugen is 2 GB en de opslag is 32 GB.

Prijs en verkrijgbaarheid

De batterijduur is maximaal 24 uur. Het horloge is beschikbaar in de kleuren zwart, zilver en goud. Het apparaat kost 349 euro voor de variant met Bluetooth en die met LTE is 399 euro. Ze komen uit in Nederland en België.