Fitbit kondigt Sense 2, Versa 4 en Inspire 3 wearables aan

De Fitbit Sense 2 en Versa 4 smartwatches zetten gezondheid en fitness in het middelpunt. Met een dunner en lichter design zitten ze volgens de fabrikant comfortabeler om je pols. Ook is de fysieke knop terug, op een nieuwe, hogere locatie zodat je er tijdens je workout gemakkelijk bij kunt. De smartwatches komen met een batterijduur van meer dan zes dagen en snel opladen (12 minuten laden = 1 dag batterij). De verbeterde interface beschikt over overzichtelijke tegels, waardoor je sneller kunt navigeren. De smartwatches zijn compatibel met Android en iOS en beschikken over slimme functies, zoals uitgebreide app- en sms notificaties, slimme meldingen, snelle antwoorden (op Android) en meer. Binnenkort zijn ook Google Maps en Google Wallet voor de smartwatches beschikbaar.

Bij de Fitbit Versa 4 staat fitness centraal. Er zijn meer dan 40 sportmodi beschikbaar (voorheen waren dat er 20), met onder andere nieuwe opties zoals HIIT, gewichtheffen, CrossFit en dansen. Verder biedt de smartwatch ingebouwde GPS, minuten in actieve zones en real-time inzicht in je hartslagzone en andere statistieken, zodat je nog gerichter kunt trainen. Tot slot kun je met de dagelijkse herstelscore van Fitbit Premium bepalen of je beter kunt sporten of rusten. Elke score komt met een actie, zoals bijvoorbeeld een aanbevolen aantal minuten in actieve zones.

De Sense 2 staat in het teken van stressbeheersing. Met de Body Response-sensor wordt continu de elektrodermale activiteit (cEDA) gemonitord. Samen met de cEDA-sensor analyseert Sense 2 je hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur om je via meldingen te helpen begrijpen wanneer je lichaam tekenen van stress vertoont. Dit helpt je om je bewust te worden van mogelijke triggers en een routine op te bouwen om je stress te beheersen. Wanneer je een melding ontvangt biedt je Sense 2 je verschillende mogelijkheden, zoals het invullen van je stemming of het doen van een begeleide ademhalingssessie of mindfulness, zowel vanaf je pols als in de app.

Advertentie

De Fitbit Inspire 3 is een tracker die je helpt bovenop je gezondheid te zitten met een dun, lichtgewicht design, een batterijduur van 10 dagen en waterdichtheid tot 50 meter diepte. De Inspire 3 houdt 24/7 je activiteit (stappen, verbrande calorieën, afstand, activiteit per uur), workouts (minuten in actieve zones en wekelijkse doelen), hartslag, hartgezondheid, stress en slaapkwaliteit (duur, slaapscore, zuurstofgehalte) bij. Daarnaast kun je vanaf je pols een workout starten, een alarm instellen of een stopwatch starten. Het is een instapmodel met een nieuw helder always-on kleurenscherm dat de belangrijkste inzichten bijhoudt tegen een toegankelijke prijs. Inspire 3 komt met een kleurrijk assortiment van klassieke, doorschijnende en roestvrijstalen bandjes.

Vanaf vandaag zijn Fitbit Sense (€299,95), Versa 4 (€229,95) en Inspire 3 (€99,95), inclusief een zes maanden Premium lidmaatschap voor zowel nieuwe als terugkerende klanten, te pre-orderen. Met wereldwijde beschikbaarheid in september van Inspire 3 en van Versa 4 en Sense 2 in het najaar.