Binnenkort is het wellicht mogelijk om geluid van je Android TV of Chromecast met Google TV draadloos naar je slimme Nest-speakers of speakers van derden te sturen. Google werkt namelijk aan een integratie tussen slimme speakers en je televisie. Jouw slimme Google Nest speakers, zoals de Nest Audio of de Nest Mini kunnen straks dienst doen als draadloze speaker voor je Android TV- of Google TV-apparaten.

Google wil sowieso meerdere apparaten met elkaar verbinden, want de zoekmachinegigant wil nog meer inzetten op smarthome en de gebruiker meer controle geven. Onlangs nog werd bekendgemaakt dat de Live feed van de Nest Cam en Nest Doorbell nu op je Chromecast met Google TV te zien is. Deze functie moet vanaf nu tot aan 2024 ook verder geïntegreerd worden binnen Android TV en Google TV. Het bedrijf stelt nu eisen op voor fabrikanten die gebruik gaan maken van Android TV en Google TV, waaronder over het beschikbare opslaggeheugen. Zo moet het voor gebruikers straks makkelijker worden om het slimme huis te bedienen en bijvoorbeeld de beelden van beveiligingscamera’s op de tv te bekijken.

Fitbit op je tv

Sinds enige tijd is Google ook eigenaar van Fitbit en ook daar zou verdere integratie komen met Android TV- en Google TV-apparaten, waaronder interactieve video-workouts waarbij je direct alle fitness- en gezondheidsinformatie die de Fitbit meet ook op je televisie kunt zien.

De bovenstaande plannen zouden zijn besproken achter gesloten deuren binnen Google, maar zijn nu naar buiten gekomen via een lek. De informatie is dan ook onder voorbehoud.