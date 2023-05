Eerste specificaties Google Pixel Tablet lekken uit

Al in oktober werd duidelijk dat Google in 2023 een tablet op de markt zou brengen. Op het eerste oog is het een gewone tablet, maar door de toevoeging van een speciaal luidsprekerdock kun je er een soort Google Nest Hub van maken. Je kunt je smarthome bedienen, muziek luisteren en natuurlijk de Google Assistent commando’s geven. De verwachting is dat Google de Pixel Tablet deze week gaat aankondigen tijdens de ontwikkelaarsconferentie Google I/O. De eerste specificaties zijn uitgelekt dankzij een vermelding op de Japanse website van Amazon (via Reddit)

Vijf jaar ondersteuning en Tensor G2-chip

Zo draait de Google Pixel Tablet op de Google Tensor G2-chip, dezelfde chipset als in de Google Pixel 7-serie. Het display is 10,95-inch en heeft een resolutie van 2.560 bij 1.600 pixels. Het gaat hierbij om een lcd-scherm met een helderheid van 500 nits en een verversingssnelheid van 60Hz. Denk verder aan 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De tablet krijgt verder dezelfde ondersteuning als de telefoons van Google. Je kunt dus vijf jaar ondersteuning verwachten. Ook de geavanceerde camera-functies komen naar de tablet toe, alhoewel nog onduidelijk is welke camerasensoren Google gebruikt.

De prijs komt waarschijnlijk uit op ongeveer 600 euro, alhoewel we moeten wachten tot aankomende woensdag. Dan gaat Google de tablet met dock waarschijnlijk officieel lanceren.