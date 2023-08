Dit zijn de verschillen

Qua specificaties lijken beide toestellen erg op elkaar, vind je niet? Toch zijn er ook echt grote stappen gemaakt. Wat ten eerste opvalt aan de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip 5 is het nieuwe Coverscherm aan de buitenkant. Deze is namelijk flink groter gemaakt. Van een 1.9-inch amoled-scherm naar een 3.4-inch amoled-scherm. Hier kun je gewoon berichten op beantwoorden, dus datgene wat je waarschijnlijk de meeste tijd met je telefoon aan het doen bent kan gewoon dichtgeklapt. Je hoeft niet meer overal de telefoon voor te openen. Het nieuwe grotere Coverscherm opent de deuren naar veel meer functies dan het kleinere Coverscherm op de Samsung Galaxy Z Flip 4.

Ook een grote stap vooruit is de nieuwe Flex Hinge, oftewel het scharnier. Is de Samsung Galaxy Z Flip 5 helemaal dichtgeklapt? Dan sluit het scharnier perfect aan. Tussen beide delen van het scherm is geen speld meer tussen te krijgen. Hoe anders was dat nog bij de vorige generatie, waar er echt flink wat ruimte te zien was.

Kijken we wat dieper naar beide interne schermen, dan zijn er toch kleine verschillen te zien. Het zijn niet dezelfde displays uiteindelijk, ook al lijkt dat qua specificaties wel zo. Het grootste verschil is de peak brightness. De Samsung Galaxy Z Flip 5 is daardoor veel beter af te lezen in het zonlicht buiten dan de Galaxy Z Flip 4. Ook de processor is een stapje vooruit. Het nieuwe toestel draait op de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, terwijl de Snapdragon 8+ Gen 1 in de voorganger zit. De camera’s zijn eigenlijk vrijwel identiek, maar door een nieuw algoritme van de Samsung Galaxy Z Flip 5 zijn foto’s net een fractie scherper, met name in het donker. De selfiecamera voorop heeft in beide gevallen 10 megapixel, maar dankzij het diafragma van f/2.2 is de sensor net even wat beter in het opvangen van licht dan de f/2.4 bij de Samsung Galaxy Z Flip 4. Tot slot is daar de prijs. Bij lancering is de Samsung Galaxy Z Flip 5 namelijk 100 euro duurder (vanaf 1.199 euro) ten opzichte van de Samsung Galaxy Z Flip 4 (vanaf 1.099 euro).