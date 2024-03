Streamingtips #9 – Aquaman, Next Goal Wins en Miami Vice

Aquaman and the Lost Kingdom (HBO Max)

Aquaman and the Lost Kingdom is ook pas net uit de bios en staat nu al op HBO Max. Deze film vertelt een wat bizar, maar wel vermakelijk verhaal over hoe de prioriteiten van Aquaman zijn veranderd nu er een kleine in het spel is, maar tegelijkertijd blijft de relatie met zijn broer Orm ingewikkeld. Samen moeten ze zorgen dat Black Manta wordt verslagen, want die wil nog steeds graag zijn vaders dood wreken.