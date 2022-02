Het ligt natuurlijk voor de hand dat de Zuid-Koreaanse fabrikant komt met de Samsung Galaxy S22-serie. De nieuwe smartphoneserie, en opvolger van de Galaxy S21-serie, komt waarschijnlijk in drie varianten op de markt. Vergelijkbaar ook met de smartphoneserie van vorig jaar. Zo komt er een reguliere Galaxy S22, een iets grotere Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra dat de beste specificaties zal krijgen. De afgelopen weken is er al regelmatig informatie naar buiten gekomen, zo ook bij GSMArena. Zo zou de Galaxy S22-serie in Europa draaien op de nieuwe Exynos 2200. De nieuwe chipset moet met name stappen gaan zetten op het gebied van fotografie en gaming. Opladen van de Galaxy S22-serie zou met 45W-snelladen moeten kunnen. De amoled-schermen zijn respectievelijk 6,1-inch (S22), 6,6-inch (S22+) en 6,8-inch voor het Ultra-model.

De Galaxy S22 en de Galaxy S22+ komen naar verwachting met een hoofdcamera van 50 megapixel, een ultra-groothoeklens van twaalf megapixel en een telelens van tien megapixel. Space Zoom 30x moet opnieuw terugkomen. De Galaxy S22 Ultra doet er uiteraard weer een stapje bovenop. Een hoofdcamera van 108 megapixel, ultra-groothoeklens van twaalf megapixel en twee telelenzen van tien megapixel. Space Zoom 100x is wederom terug.

De smartphones lijken in grote lijnen sterk op de serie van vorig jaar en ook de prijzen zouden vergelijkbaar moeten zijn. Uiteraard zijn nog niet alle specificaties bevestigd, dus mogelijk komen er nog een aantal verrassingen. Naast de Galaxy S22-serie lijkt Samsung ook de nieuwe Galaxy Tab S8-serie te gaan lanceren.

Galaxy Tab S8

De Galaxy Tab S8-serie, de high-end tabletserie van de Zuid-Koreaanse fabrikant, wordt waarschijnlijk ook op 9 februari aangekondigd. Zo komt deze serie volgens Roland Quandt in drie varianten op de markt. De reguliere Galaxy Tab S8 met een 11″-scherm (lcd), een Galaxy Tab S8 met een 12,4″-scherm (oled) en een Galaxy Tab S8 Ultra met een 14,6″-scherm (oled). Die laatste lijkt een behoorlijk grote tablet te worden.

Samsung Galaxy Tab S8 series official EURO prices: S8 8/128: 749

S8 8/256: 799

S8 8/128 5G: 899

S8 8/256 5G: 949 S8+ 8/128: 949

S8+ 8/256: 999

S8+ 8/128 5G: 1099

S8+ 8/256 5G: 1149 S8 Ultra 8/128: 1149

S8 Ultra 16/512: 1449

S8 Ultra 8/128 5G: 1299

S8 Ultra 16/512 5G: 1599 pic.twitter.com/A8Dx96L4pT — Roland Quandt (@rquandt) February 1, 2022

Qua hardware zijn er verschillende specificaties mogelijk met 8 GB of 16 GB werkgeheugen en 128 GB, 256 GB en 512 GB opslaggeheugen. De tablet moet draaien op de nieuwe Snapdragon 8 Gen 1. Prijzen beginnen bij 749 euro voor het basismodel, maar lopen op tot 1.599 euro voor het meeste uitgebreide Ultra-model van de Galaxy Tab S8.

En verder?

Wat kunnen we nog meer verwachten? Mogelijk nieuwe Earbuds in de Pro-serie, maar dat blijft echt nog bij vage geruchten. We zullen moeten afwachten tot 9 februari. Iedereen kan het evenement live volgen op de YouTube-pagina van Samsung.