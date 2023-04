De beste Netflix-games van dit moment (zomer 2023)

TMNT: Shredder's Revenge

Op de redactie zijn we groot van TMNT: Shredder’s Revenge. We hebben dit spel eerder al meerdere keren uitgespeeld op PlayStation en Xbox, maar even snel een potje kunnen doen op een smartphone is net zo lekker. De makers van het spel hebben zich flink laten inspireren door beat’em-up-titels uit de jaren tachtig en dat merken we aan de one-liners, humor en gameplay. Het grote verschil met toen is dat de graphics een stuk scherper en beter zijn, maar nog steeds even kleurrijk en koddig. Je kruipt in de huid van één van de vier turtles, maar kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld Splinter of April. En er is zelfs een personage dat je vrij moet spelen. Reden genoeg om snel te beginnen!

Download TMNT: Shredder’s Revenge voor Android of iOS.