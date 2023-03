Netflix wil eind 2023 meer dan 90 games aanbieden voor abonnees

Netflix blijft voorlopig vol inzetten op het aanbod games dat je als abonnee gratis kunt spelen op Android en iOS. Wellicht kunnen die games ervoor zorgen dat je je abonnement niet opzegt of dat je eindelijk abonnee. De keuze is al reuze, met verschillende casual puzzelgames tot aan triple A-titels.

De eerste games zijn sinds november 2021 beschikbaar. Sindsdien heeft de videostreamingdienst 55 titels uitgebracht. En nu laat het bedrijf weten dat het de bedoeling is dat er in 2023 nog eens veertig bij komen. Daardoor staat het aanbod mogelijk voor het einde van het jaar op 95 videogames.

Netflix blijft inzetten op games

We hebben nog wat opvallende cijfers gekregen. Want op dit moment werkt Netflix aan zeventig games met zijn partners. Daar komen nog eens zestien games bij van studios die het bedrijf zelf in beheer heeft. Het doel is om “voor elke abonnee een videogame te hebben”, aldus Leanne Loombe, vicedirecteur van externe games bij de dienst. Loombe wil echter niet vertellen hoeveel abonnees de games spelen en welke games nu populair zijn.

Eén van de meest populaire titels van dit moment is Too Hot to Handle: Love Is a Game. Die verscheen in december 2022, samen met het vierde seizoen van Too Hot Too Handle, een datingshow zonder script waar de deelnemers elkaar niet seksueel mogen aanraken. Later dit jaar verschijnt het vervolg op die titel.

Wat mogen we verder verwachten? Een volledige lijst met games hebben we nog niet. Maar we mogen rekenen op indie darlings, prijswinnende hits, rpg’s, narratieve avonturen, puzzelgames en alles daartussenin.

In januari verscheen nog een nieuw deel in de Valiant Hearts-serie van Ubisoft: Coming Home. Dit is één van de drie exclusieve titels waar de Frans-Canadese uitgever samen met Netflix aan werkt. Op 18 april verschijnt Mighty Quest: Rogue Palace, een rogue-lite game, gebaseerd op The Mighty Quest for Epic Loot. Volgend jaar mogen we trouwens ook beide Monument Valley-games verwelkomen.

Tot slot werkt game-ontwikkelaar Super Evil Megacorp aan een exclusieve game voor de dienst. Deze developer werkte eerder onder meer aan Vainglory en Catalyst Black. Deze maand verschijnen de games Highwater en Terra Nil voor Netflix-abonnees, dus daar kun je op korte termijn naar uitkijken.