Bestel vanaf nu de nieuwe Apple iPad Pro, Apple TV 4K en AirTags

Apple hield op 20 april een persconferentie in Cupertino waar diverse nieuwe producten werden gepresenteerd. Het bedrijf begon de presentatie met de officiële aankondiging van de AirTags.

Apple AirTags

De Apple AirTags zijn bluetoothtrackers waarmee je gemakkelijk producten terug kunt vinden. Je hangt ze bijvoorbeeld aan je sleutelbos of stopt ze in je rugzak. De locatie van je AirTags kun je terugvinden op je iPhone, iPad of MacBook. Vanaf vandaag zijn de AirTags leverbaar. Je kunt ze per stuk kopen voor 35 euro, maar ook in een pakket met vier stuks voor 119 euro.

iPad Pro

Tijdens dezelfde presentatie toonde Apple ons ook de nieuwe iPad Pro met de snelle M1-chip en Liquid Retina XDR-display. De M1-chip is dezelfde als in de MacBook en moet daarom zorgen voor krachtige prestaties. De nieuwe iPad Pro komt in twee modellen op de markt. Zo is er een 12,9″-versie met het nieuwe Liquid Retina XDR-display en een reguliere 11″-versie. Vanaf vandaag is de nieuwe iPad Pro vooruit te bestellen. De 11-inch vanaf 899 euro en de 12,9-inch vanaf 1.219 euro. Een exacte verschijningsdatum is nog niet bekend, maar geruchten hebben het over 21 mei.

Advertentie

Apple TV 4K

Ook presenteerde het bedrijf uit Cupertino ons een nieuwe versie van de Apple TV 4K. Dit nieuwe model vervangt het oude model uit 2017 en komt met de snelle A12 Bionic-chipset, een color balancing-optie en de nieuwe Siri Remote. Ook deze nieuwe mediaspeler kun je vanaf vandaag vooruit bestellen vanaf 199 euro. We gokken ook voor dit model op een release op 21 mei.

Bekijk voor meer informatie de website van Apple.