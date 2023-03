WhatsApp krijgt flink verbeterde app op Windows

Maak je wel eens gebruik van WhatsApp op Windows? Dan weet je dat de ervaring niet optimaal is. Het ligt er dan ook nog aan of je de dienst via het web of de native Windows-app gebruikt. Voor gebruikers van die app is er nu goed nieuws, aangezien Meta een flink verbeterde applicatie lanceert.

De nieuwe Windows-app van WhatsApp doet een aantal dingen beter dan zijn voorganger. Niet alleen werkt en reageert de omgeving sneller op jouw handelingen, ook lijkt het design nu meer op het aanbod dat je op smartphones tegenkomt. De interface voelt zodoende bekender en daardoor meer betrouwbaar aan.

WhatsApp op Windows

Daarnaast biedt WhatsApp op Windows nieuwe opties aan. Zo kun je nu videogesprekken voeren met in totaal zeven andere personen. Verder is het zo dat je met in totaal 32 mensen een gesprek zonder beeld kunt voeren via de app. Je bent dan in feite aan het bellen, maar dan gewoon via de computer.

Ook goed om te weten: alles wat je op het platform doet, is versleuteld. Het maakt dus niet uit of WhatsApp op Windows, Android of iOS gebruikt, of op verschillende platformen tegelijkertijd — je berichten, informatie en media blijven veilig. Ook het koppelen van nieuwe apparaten zou nu sneller moeten gaan.

Mocht je de nieuwe app willen uitproberen op Windows, dan tref je hem hier in de Microsoft Store aan. Je hebt hier minimaal Windows 10 voor nodig, maar de kans is groot dat je over dat besturingssysteem beschikt. Vanzelfsprekend kun je de app ook in combinatie met Windows 11 gebruiken.