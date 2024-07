Verslag: Een audiofiel vinylproject van Deutsche Grammophon

De luistertest

De uitvoering is gedaan door absolute topmusici uit het verleden. Emil Gilels op piano, Norbert Brainin: viool, Peter Schidlof: altviool, Martin Lovett: cello en Rainer Zepperitz: contrabas. De vertolking door dit kwintet is weergaloos goed en ondanks de ouderdom (de eerste uitgave dateert uit 1976) vandaag de dag nog steeds een referentie. Als de naald de groeven raakt ontstaat gelijk de eerste indruk. Ten eerste hoor je geen spatje of geknetter, hopelijk de voorbode van een uitstekende kwaliteit van de persing. Dit blijkt te kloppen, de hele lp lang kun je ongestoord zonder bijgeluiden luisteren. Toch wel flink wat beter dan de persingen van Deutsche Grammophon uit de jaren zeventig. Ten tweede hoor je bij de eerste muziektonen een stille, bijna zwarte achtergrond. De Bowers & Wilkins 805 D4-luidsprekers zijn ongenaakbaar en geven gedetailleerd elk bijgeluidje weer. Maar niets, geen achtergrondruis. De claim dat dit beter is klopt. De concertvleugel van Gilels laat prachtige diepe bassen horen en een helder en schoon hoog register. Onbewust denk je aan cd-weergave, maar het is toch echt vinyl. De detailweergave van het kwintet is heel goed. Elk instrument is individueel goed plaatsbaar, en toch vormt alles een aangenaam geheel.

Als het kwintet in het eerste deel Allegro Vivace naar fortissimo gaat, is duidelijk een veel betere dynamiek te horen dan bij de lp’s uit de jaren zeventig. En bovendien onvervormd. Dat horen we goed bij uithalen in hoge posities van de violist op de E-snaar. Aan dit soort fragmenten zat vroeger op vinyl vaak een klein rafeltje. Nu is alles schoon. Maillard en Meyer hebben het voor elkaar gekregen dat er veel kleine details te beleven zijn. Van het schuiven op de stoelen en omslaan van bladmuziek tot ademen van de musici, harsgeluiden van de strijkstokken tot aanrakende bijgeluiden van de contrabas. Het maakt deze opname tot een belevenis. In het tweede deel Andante zingt het kwintet tegen een diepe stille achtergrond. Opnieuw een ongekende detailweergave, fraaie bassen en een schoon en diep stereobeeld. Wat goed dat deze aloude quadrafonische opnamen in deze kwaliteit nu weer te beluisteren zijn. Kortom, een mooie analoge weergave, licht warm van karakter, fijn om naar te luisteren.