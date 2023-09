Apple Watch Ultra 2 krijgt ook S9-chip en Double Tap

De Apple Watch Ultra 2 is ook zojuist door Apple aangekondigd. Deze Ultra-versie van de smartwatch is inmiddels aan de twee generatie toe en komt met verschillende updates. Ook bij dit model vinden we de nieuwe S9-chipset, dezelfde als in de zojuist aangekondigde Apple Watch Series 9. Dit betekent dat ook ultrawideband en het nieuwe Double Tap (bedienen met vingerbewegingen) naar de nieuwe Watch Ultra 2 komt.

Je workouts kun je beter bijhouden dan ooit dankzij Precision dual-frequency gps, terwijl ook de helderheid van het 49mm-scherm is opgeschroefd tot maximaal 3.000 nits. Er zijn nieuwe manieren om je fietsworkouts bij te houden en ook Siri is te gebruiken. Dit horloge helpt je onder alle omstandigheden. Zelfs in fel zonlicht moet je het display nu perfect af kunnen lezen dankzij de helderheid tot 3.000 nits. Zo kun je deze smartwatch nu zelfs gebruiken in extreme omstandigheden van -500 meter tot zelfs +9.000 meter hoogte. Ook duiken kan met dit slimme horloge tot een diepte van 40 meter. Er is een nieuwe Modulaire Ultra Watch Face aanwezig, net als meer mogelijkheden om workouts te tracken. Er is verder een nieuwe Action Button op de zijkant van de horlogekast die je zelf kunt programmeren. Kies hier bijvoorbeeld de zaklamp die in deze tweede versie ook nog eens extra fel is gemaakt. Het horloge komt met watchOS 10 dat vanaf 18 september beschikbaar is voor Apple Watch Series 4 en nieuwer.

Prijs en beschikbaarheid

De Apple Ultra Watch 2 is verkrijgbaar vanaf 22 september en is per direct vooruit te bestellen. Het horloge met titanium behuizing gaat 899 euro kosten.